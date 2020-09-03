黑鷹失事洪鴻鈞中將入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了



▲洪鴻鈞入祀金門太武山忠烈殿。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

選在93軍人節，因黑鷹直升機失事殉職追晉中將的洪鴻鈞將軍，3日入祀金門太武山忠烈殿，93歲的洪母在媳婦及子女陪同下坐輪椅參加，難掩哀戚，一句：「我把兒子送給國家」也令人為之心酸。。

就在109年元1月2日，洪鴻鈞將陪同總長前往宜蘭東澳嶺空軍第一雷達分隊執行民國109年春節戰備視導暨慰勉任務，途中所搭乘UH-60M直升機於新北市烏來山區失事墜毀，因公殉職，為國捐軀，享壽55歲，奉總統核定追頒「四等雲麾勳章」，並追晉陸軍中將。3日正式入祀太武山忠烈殿，洪鴻鈞高齡93歲的媽媽李緞治也與家人到場全程參與，尤其洪媽媽難掩哀戚，一句：「我把兒子送給國家」也令人為之心酸。

▲洪鴻鈞高齡93歲的媽媽。（圖／記者林名揚翻攝）

陸軍中將洪鴻鈞是金門縣人，生於民國54年2月18日，自幼立下投筆從戎的志願，畢業於陸軍軍官學校76年班、美國陸軍步兵高級班84年班、陸軍指參學院87年班、美國陸軍指參學院及偉伯大學人力資源發展碩士91年班、美國國防大學三軍工業學院碩士95班、更曾赴美國亞太安全研究中心及哈佛甘迺迪學院進修歷任排長、連長、教官、營長、情報官、戰略教官、參謀長、管院、陸院院長、副指揮官等職務，並於民108年6月1日調升國防部參謀本部情報參謀次長室助理次長。

▲洪鴻鈞入祀金門太武山忠烈殿。（圖／記者林名揚翻攝）

洪鴻鈞在陸軍官校求學時，更以優異的成績及卓越的領導風範，從56期同學中脫穎而出，被派任「實習旅長」的最高榮譽官校畢業後，通過嚴格的外語和體能測驗，獲選美國突擊兵學校學員，在僅有四分之一合格率的訓練中，成為自中美斷交後首批從突擊兵訓結訓的中華民國軍官因曾擔任陸軍兩棲偵察營營長，在調任花東防衛指揮部參謀長榮陞少將時，獲得「兩樓蛙人將軍」之美譽，隨後任臺東地區指揮部指揮官，並建立良好軍民互動，於國防大學陸軍指揮參謀學院院長及國防管理學院院長期間，著意中學為體、西學兼容之理念作育英才，為國軍培養中堅幹部直后借重特戰長才，特調任航空特戰指揮部副指揮官，擘劃精進特戰部隊專業職能，厚植特戰堅實戰力其獻身陸軍迄今30餘載，累計獲頒寶星、景風、弼亮、金甌、陸光、干城、光華、忠勤等勳(獎)章19座。