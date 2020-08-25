越南移工超商前遭押上車　店員急報案！警衝現場...結局大逆轉

▲阮姓越南移工，一步出超商門口便被3名同鄉男子強押上車去喝酒，誤讓店員以為發生糾紛，趕緊報警求援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣北埔鄉1名越南籍男子，疑遭3名同鄉男子在超商前強押上車，店員目擊後立即向警方報案。警方原以為是債務糾紛，擔心阮男有生命危險，立即組成專案小組搜救，並在3小時內找到疑似擄人的3名男子。警方經詢問後方得知，原來3人只是找阮男飲酒敘舊，因阮男不斷推辭、雙方又講越南話，才讓店員誤以為雙方在爭吵，警方隨後找到阮男，發現他已喝醉安全返家，才結束一場虛驚。

竹東分局北埔派出所表示，22日凌晨0時許，接獲超商店員報案，表示1名常到店裡購物的阮姓越南籍男子，剛步出超商時便遭到3名男子強押上車；警方獲報後立即聯繫勤指中心啟動攔截圍捕機制，並組成專案小組調閱監視器追查，循畫面鎖定疑似擄人的計程車，立即通知該計程車駕駛到案說明。

▲警方隨後將3名越南籍男子帶回偵訊，並請阮姓男子到所說明，確認是誤會一場後，已自行返家休息 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

計程車駕駛向警方表示，當日1名范姓越南籍男子從湖口叫車，要求他載著另2名同鄉男子，前往北埔鄉載送1名越南籍男子。抵達目的地後，3人下車將阮男推拉上車，過程都用越南語交談，不過途中用中文說了一句：「你還欠我錢」。警方聞訊後，擔憂這是一起債務糾紛，隨即直奔湖口搶救阮男。

警方趕到現場後才發現，范男等3人神情輕鬆，沒有擄人施暴的跡象。經過警方一番追問，范男方坦承他們與阮男為舊識，因為阮男一直不肯出來喝酒，眾人才專程坐車去接他；目前阮男已因喝醉酒，坐車返回北埔鄉住處休息。為慎重起見，警方請范男撥打阮男電話證明他平安無事，並通知他到所說明。

阮男到所後表示，因為他當天上晚不想去喝酒，才在超商門口與3名好友嬉鬧拉扯，對於造成店員誤會及警方困擾，他感到非常抱歉。警方檢視阮男身體狀況，確認沒有外傷及其他異樣後，方放心讓阮男回家休息。

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