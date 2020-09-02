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桃園明年總預算1387億創新高！教育科學文化495億居首

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▲桃園市長鄭文燦2日主持市政會議，會中通過明年桃園市總預算案，其中歲出編列1386億餘元再創歷史新高，與歲入相差137億元，將送議會審議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦2日主持市政會議，通過明年桃園市總預算案，歲出編列1386億創歷史新高，與歲入相差137億元，將送議會審議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府明年度總預算編列2日在市政會議上討論通過，市長鄭文燦表示，明年度桃園市總預算案經過4個月籌編審議，歲入編列為1,249億7,700萬元，歲出編列為1,386億7,700萬元，歲入歲出差短為137億元，較今年度減少1億2,600萬元，最後舉債金額取決於決算金額，市府將秉持開源節流、穩健推進公共建設為原則，將資源作最妥適配置以促進城市轉型。

鄭文善指出，明年度桃園市總預算案歲出編列為1,386億7,700萬元，較今年度增加158億餘元，主因桃園人口持續成長衍生的公共建設等多元需求；歲出項目以教育科學文化支出最高，共編列495億餘元，占全部總預算的35.74%；資本門支出所占比例則由24.65%提高到29.87%，代表桃園處於建設高峰期，市府全力推動各項公共建設，以提升生活品質與競爭力。

此外，明年度在軌道建設方面，捷運綠線、捷運棕線、鐵路地下化等工程共編列62億5,780萬元；在推動人本交通方面，路平與開瓶計畫、道路新闢與拓寬工程、人行道改善、騎樓整平、增設客運轉運站、佈設YouBike路網等，共編列37億餘元；打造防災親水環境方面，河川全流域整治、污水、雨水下水道系統工程等則編列53億餘元，在建置特色公園、多目標停車場、智慧路燈、低碳綠色城市及智慧城市，也將持續投入預算推動。

文化建設方面，鄭文燦提及興建圖書館總館及分館、流行音樂劇場、原住民族文創園區等共編列6億7千餘萬元；充實體育設施方面，興建國民運動中心、體育園區及各式球場，編列7億5千餘萬，另針對原住民、客家、眷村、閩南與新住民等多元族群文化，也都編列經費保存與推展。

鄭文燦強調，明年度總預算歲入歲出差短為137億元，較今年度減少1億2600萬元，「歲出增加、舉債減少」，代表市府在財政規劃上的努力，市府將持續向中央爭取更多統籌分配稅款與一般性補助款，包括各類專案補助、競爭型補助與前瞻基礎建設計畫第二期補助等，藉此提升財政能力並放大建設能量，同時也將要求各機關力行開源節流，各項建設規劃除採取合理量體設計，秉持配速觀念，讓建設期程符合時間表，達到預算穩健管控，希望各單位審查預算期間，盡早與各黨團議員溝通，充分說明預算編列原則及考量，讓議員充分瞭解。

主計處長林世杰說，總預算案整編結果如下：歲入編列1,249億7,700萬元，前三項為稅課收入編列647億1,617萬元，占51.78%；補助及協助收入編列326億4,142萬元，占26.12%；營業盈餘與事業收入編列76億1千萬元，占6.09%。

歲出共編列1,386億7,700萬元，以教育科學文化支出編列495億6,340萬元為最多，占35.74%；經濟發展支出編列334億7,380萬元，占24.14%，居第2位；一般政務支出編列226億6,832萬元，占16.35%，居第3位；附屬單位預算案整編，明年度共計有27個基金，合共編列收入718億4,470萬元，支出（基金用途）643億5,348萬元，盈（賸）餘74億9,122萬元，繳庫數76億1,000萬元。

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