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瘦肉精美豬「影響中樞神經、心血管疾病」　動團籲政府跟美國協商

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▲▼豬肉攤,肉販,市場,肉類。（圖／記者季相儒攝）

▲動社表示，美國農業部贊助普度大學研究 ，餵食瘦肉精肉豬，大腦化學作用會產生變化。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

政府要開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口，台灣動物社會研究會今（3日）召開記者會指出，萊克多巴胺影響中樞神經、心血管疾病多種健康風險，全世界有160多個國家禁用，台灣應以民意基礎跟美國協商。

動社拿幾份報告，一是由美國農業部贊助普度大學研究 ，餵食瘦肉精肉豬，大腦化學作用會產生變化，攻擊性增加，更容易去咬、追逐同伴。二為大型研究測量大腦反應，研究人員發現餵食瘦肉精的豬隻前額葉皮質，以及主掌情緒的大腦區受到很多影響。另一份研究顯示豬隻食用萊克多巴胺後，心跳會加快，活動力也會增加，這使得驅趕更困難，動物也更容易受傷。

請繼續往下閱讀...

動社指出，美國FDA在2006年就警告「萊克多巴胺可能增加豬隻在驅趕過程中受傷及肌肉無力的數量。」此外，對動物生理的負面影響還包括使骨骼脆弱。解剖豬隻屠體發現，高劑量的萊克多巴胺會降低骨骼總重量、磷等礦物質濃度，使骨骼變得脆弱 。

▲▼豬肉。（圖／記者莊喬迪攝）

▲陳玉敏強調，台灣國際處境雖艱困，但政府還是應以民意基礎努力與美國協商。（圖／記者莊喬迪攝）

動社副執行長陳玉敏說，萊克多巴胺是一種乙型腎上腺促動劑，會刺激全身交感神經，畜牧業用在飼料添加上，目的就是要促進動物生長、增加瘦肉率，萊克多巴胺影響中樞神經、心血管疾病多種健康風險，全世界有160 多個國家禁用 ，包括歐盟、大陸、俄羅斯等。估計全世界飼養的豬隻約有70%禁用萊克多巴胺。

動社表示，若餵牛吃萊克多巴胺，研究顯示牛會更容易受到驚嚇，運輸途中會呈現更多不安的行為，心跳會更快。檢視屠宰場的牛隻發現，餵食瘦肉精的牛其足部、蹄部病變比例更高。陳玉敏強調，台灣國際處境雖艱困，但政府還是應以民意基礎努力與美國協商。以歐盟為例，歐盟禁止含瘦肉精、荷爾蒙的美國牛肉進口，就是透過WTO爭議處理機制協商，最後歐盟同意開放美國未含瘦肉精、荷爾蒙的牛肉進口，並擴大美國牛肉進入歐盟的總量且免關稅。

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