Google相簿「地圖」定位超精準！　他一看驚呆：傻瓜相機拍的…

▲Google相簿改版。（圖／截自Google Blog）

網搜小組／鄺郁庭報導

Google相簿在今年5月介面大改版，添增「地圖」新功能，不僅能讓用戶更快速地以人物、地點或事務查找照片，還可透過「地圖」以相片拍攝的地點查看照片。就有網友發現這項功能超驚人，因為Google竟然會從照片中的景物分析所在位置，讓他忍不住在PTT分享這件事，「Google相簿的定位也太恐怖了吧！」

這位網友在PTT的MobileComm發起問題「Google相簿的定位也太恐怖了吧」，文中表示，他最近發現Google相簿多了一個功能，也就是地圖功能，「不知道是不是我已知用火」。

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原PO解釋道，這個功能可以看到使用者在世界哪些角落留下足跡，但當他看定位時發現，很多地方的照片，是用11年前的數位傻瓜相機拍的，「那台相機沒有GPS功能（藍芽wi-fi當然也沒有），但照片還是準確的被定位了。」

發文網友指出，他看Google說明，定位除了會參考設備本身定位，還會從照片中的景物分析所在位置。他便猜測，「在某一些景點，Google判斷手機拍攝的照片，和其他由相機拍攝的照片是同一個地方，因此自己把位置補了上去。」

▲原PO發現Google相簿多了地圖的功能。（圖／翻攝自PTT）

讓原PO不解的是，有一些地方他就只用傻瓜相機拍照，並沒有用手機，卻仍然被成功定位，「而且這些照片，我自己看起來是沒有什麼明顯的地標。這大概只能用黑科技解釋了吧～」

貼文一出引發熱論，其他網友紛紛留言推測，「大概會用街景照片去疊圖比對吧？反正大概不要太落後渺無人煙，或街景車到不了的地方都有街景吧」、「就以圖搜圖的延伸吧」、「就大數據比對吧？不要覺得你的照片很特別，有幾萬人已經照了一樣的照片」、

還有人則是實際測試，「測試了一下，他是抓時間來分類的，配合你Google帳號的紀錄來確認位置。比方說我有次相機時間重置沒注意，他就把舊金山的照片貼在東京了，因為那個錯誤的時間我在東京」、「以圖找地點沒這麼厲害喔，它能抓出以前照片的定位，是因為有正確的照片拍攝日期，再疊上你的google map定位紀錄，請上面不知道這功能的人不要再以訛傳訛了XD」。