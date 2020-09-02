剛進新公司！女同事在筆記本寫「7個字」羞爆　網揪「1舉動」：超不爽

▲女同事偷偷在原PO的筆記本上，用原子筆寫下「7個字」。（圖／取自免費圖庫Pxhere）



實習記者劉雪兒／綜合報導

面對異性同事突如其來的「動作」，對感情涉世未深的人而言，簡直就是一大難題。一名男網友表示，有一名女同事突然在他的筆記本上留下「7個字」，讓他不知所措，不明白該同事想要表達的內容，於是上網求助網友解答。

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▲原PO求網友解答「女同事的奇怪行為」。（圖／翻攝自PTT）



原PO在PTT的「WomanTalk」上發文表示，剛到新公司一個禮拜多左右，跟有一位女同事並不熟，只講過兩、三次話，後來對方趁他不注意時，在他的筆記本上寫下「你好，我是XXX」，而自己只有兩段的感情經驗，從未遇過這種事，非常手足無措，不知道這樣的行為代表什麼意思，更不清楚對方是以什麼樣的心態會這麼做。

▲百思不得其解的「7個字」。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，網友們隨即熱烈回應，大部分網友認為原PO想太多，「打招呼而已，至於這麼緊張嗎？」、「在你生命刻下痕跡」、「不就自我介紹，有必要補腦那麼多嗎」、「打個招呼你就開始幻想」、「人家就是自介，沒有其他意思，別補」、「人生三大錯覺」、「是單身太久的症狀」。

不過也有網友吐槽女同事的行為，「我覺得用原子筆很XX，用鉛筆不好嗎？」、「不管她的用意如何，都覺得好沒禮貌...而且原子筆還擦不掉」、「亂畫我筆記，會讓我很不爽」、「就算對你有好感，突然寫在你的筆記上也太沒有禮貌了，要也寫在自己的東西上啊」、「還用原子筆，讓人超生氣」、「寫在別人筆記本上也太莫名，怪人吧」。