最快10月底分配限量疫苗！　美國CDC要各州做好準備

▲美國首席防疫專家佛奇指出，最快11月就能知道哪個疫苗是安全有效的。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）於美東時間周三（2日）公開文件，內文指出已要求各州公衛官員準備好，將可能的2019冠狀病毒（COVID-19）疫苗分配給高風險族群，最快將在10月底執行。

CDC官員接受路透社訪問時表示，計畫開始推動的時候，CDC會先提供幾種計畫指引，供各州制定各自的疫苗分配計畫，限量疫苗最快在10月和11月時可以取得。《紐約時報》此前的報導指出，CDC已經聯絡50個州和5座城市，告知他們疫苗分發的計畫。

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）當天稍早表示，根據現在進行2019冠狀病毒人體試驗的自願人數，到了11月或12月，就會有足夠的臨床數據可以判斷哪一個疫苗是安全且有效的。

CDC的文件經由《紐約時報》刊出，官方已經準備最快在10月底，將1到2種疫苗進行限量配送，屆時將會免費優先提供給高風險族群施打，包括醫護人員、國民衛隊人員，以及療養院的住戶和所有員工。

美國總統川普先前揚言要在11月前要推出疫苗，一般被認為是他因為民調落後，必須在11月3日美國大選前，再做出一項「令人民安心」的政績。全世界的監管機構此前也不斷說明，疫苗的研發速度加快並不會影響安全性，但這項保證仍難取信於人。