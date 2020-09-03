習近平致電普丁　提「堅定捍衛二戰勝利成果」

▲習近平力保中俄關係友好。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

因「世界反法西斯戰爭（二戰）」75周年，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁3日互致賀電，習近平在談話中指出，願與俄方一同努力，深化全面戰略協作，與國際社會一道，堅定捍衛二戰勝利成果和國際公平正義，積極維護和踐行多邊主義，推動構建人類命運共同體。

蘇聯與中共長期將第二次世界大戰，定位為「反法西斯戰爭」。習近平表示，75年前的今天，中國人民抗日戰爭和蘇聯對日作戰的勝利，宣告世界反法西斯戰爭取得最終勝利。





▲俄羅斯總統普丁與習近平互致賀電。（圖／達志影像／美聯社）

他指出，中俄雙方分別作為亞洲和歐洲主戰場，為世界反法西斯戰爭勝利承受了巨大民族犧牲，作出了不可磨滅的歷史貢獻。兩國人民並肩奮戰，用鮮血凝成牢不可破的偉大友誼，為兩國關係高水平發展奠定了堅實基礎。

習近平接著強調，中俄同為聯合國安理會常任理事國，對世界和平發展事業負有重要責任。他向普丁說，「我願繼續同你共同努力，以紀念世界反法西斯戰爭勝利75週年為契機，引領中俄兩國深化全面戰略協作，同國際社會一道，堅定捍衛二戰勝利成果和國際公平正義，積極維護和踐行多邊主義，推動構建人類命運共同體，讓子孫後代享有持久和平、普遍安全、共同繁榮的世界。」

據《新華社》報導，普丁在在賀電中表示，維護二戰歷史真相是我們（俄中）的共同責任，要堅決反對任何歪曲歷史、美化納粹分子、軍國主義分子及其幫兇的行徑，決不容許忘卻甚至詆毀解放者的功績，決不容許否認二戰結果。俄方願繼續同友好的中國一道積極努力，防止戰爭和衝突，維護全球穩定與安全。

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