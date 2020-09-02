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美軍機「從台灣起飛」？　陸軍事專家揭4點關鍵：美在台海製造假空情

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▲▼美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）

▲美軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

台海局勢愈發緊張，中美雙方持續角力。先前媒體報導稱，發現美軍一架EP-3E電子偵察機（AE1D91）出現在台灣以北近空，「軌跡較為異常」。對此，中國軍事專家王雲飛分析稱，為了獲取更多解放軍的情報，不排除美軍使用電子欺騙的方法釋放假目標。

針對媒體報導稱EP-3E電子偵察機自松山機場起飛一事，王雲飛點出4項不合理之處，首先松山機場跑道是東西向，而EP-3E一起飛就徑直向東北方向飛行，不符合起飛後必須向東或西飛一段起飛航線的要求。

再者，飛機一般是逆風起飛，而這架飛機起飛方向居然與當天民航飛機的起飛方向相反；飛機一升空高度竟然達5000米，顯然不可能。最後，王雲飛認為，台灣航空愛好者狗仔隊到目前為止，都未見有此類新聞發佈。

王雲飛指出，這讓人想起了1994年10月27日，美軍小鷹號航母起飛多架次EA-6B電子戰飛機，在山東等地上空製造120多架假飛機目標，29日在蘇北上空製造700多個假目標的事件，當時一度造成了解放軍防空系統的紊亂。

由於近幾個月來，面對美軍頻繁出現在台海、南海附近，解放軍都能應對得宜，這讓美軍的偵查有限，因此王雲飛認為，不排除美軍故伎重演，再次使用電子欺騙的方法釋放假目標。

王雲飛表示，美軍為了誘導解放軍先進戰機起飛，偵獲殲20等性能資料；誘惑大陸雷達、通信、情報、控制系統開機，偵測資訊網路系統；檢測解放軍空海軍部隊應急反應、戰備等級轉進能力；測試中國政府對美軍飛機降落台灣的外交反應程度等等。

「與南海相比，美軍在台海製造假空情，對大陸更有刺激性、迷惑性和煽動性，相對容易獲取更多的情報。」王雲飛強調，面對美軍的真假空情，解放軍既要做到天網恢恢、疏而不漏，又要做到明辨真偽、不為所惑，難度不小。

不過，解放軍空海軍並未隨美起舞，沒有每次都起飛戰機跟蹤監視，說明已經具備了對美軍釋放假目標的識別判斷能力。王雲飛最後強調，美軍故技可以重演，但陰謀難以得逞，因為「解放軍與20多年前相比已經不可同日而語」。

▲▼殲20形成隱身之牆。（圖／取自臉書中華軍武論壇）

▲殲20。（圖／翻攝China Military）

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