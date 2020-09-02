張麗善轟中央「換腦袋還換良心」　堅持雲林肉品零檢出　

▲雲林縣長張麗善堅持豬肉品零檢出，反對農委會放寬瘦肉精標準。（圖／翻攝自Facebook／張麗善）



記者蕭羽耘／綜合報導

農委會預告放寬萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）標準，雲林縣長張麗善2日重申，雲林堅持零檢出，並將核發零檢出豬場認證標章，怒轟中央一錯再錯，不只換了腦袋，還換了良心，民眾吃一碗安心滷肉飯的權利都沒有。

《動物用藥品管理法》第五條第一款規定，禁止乙型受體素禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列藥品，農委會在8月28日預告修正為「但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺含藥物飼料添加物」。

全國養豬第一大縣、雲林縣長張麗善表示，雲林有1200多養豬戶，飼養毛豬156萬頭，佔全國近30%，年產值高達新台幣200多億元，政府未與養豬產業充分溝通就宣布開放含瘦肉精的豬肉進口，勢必對豬農產生衝擊。

針對瘦肉精美豬進口衍生問題，張麗善堅決反對農委會放寬萊克多巴胺添加標準，同時堅持零檢出，將會核發零檢出豬場認證標章，鼓勵業者堅持零檢出標準。

至於零檢出配套，張麗善指示，縣衛生局對肉品加工業、賣場、餐飲業、夜市等業別加強稽查抽驗，一但業者遭檢出販售肉品含有瘦肉精，衛生局將立即公布名單，並依《雲林縣食品安全衛生管理自治條例》、《食品安全衛生管理法》規定，開罰最高新台幣2億元罰鍰。

張麗善說，蔡總統宣布開放瘦肉精美豬進口，沒有想到農委會隨即公告台灣豬牛也不禁止使用萊克多巴胺飼料添加物，這是一錯再錯，連守護民眾健康的最高機構的農委會、衛福部也紛紛放寬標準，讓民眾無法選擇。

她怒批，台灣人吃豬肉的量大於牛肉的8到10倍，幾乎天天吃、餐餐吃，農委會竟然放寬標準配合萊克多巴胺飼料添加物進口，質問「到底是為什麼？不只換了位置換了腦袋，連良心都換了。」