裴洛西不甩防疫規定現身舊金山髮廊！　川普領共和黨群起圍攻

▲裴洛西聲稱自己是被人設計了。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國共和黨2日爆料,民主黨眾院議長兼發言人裴洛西(Nancy Pelosi)私下偷跑去髮廊,明顯違反了防疫規定;然而裴洛西堅定回應,是髮廊跟她說可以去她才去的。

截至台灣時間3日上午8點30分,美國累計611萬2638例確診、18萬5669死。全美疫情仍然嚴重,各州及城市也都還執行嚴格的防疫規定,此刻裴洛西卻在周一(8月31日)現身舊金山「The Beauty Parlor」髮廊做髮。

雖然加州和全美許多地區的髮廊已經恢復營業,但舊金山的規定到了周一仍禁止髮廊開張。裴洛西當天做了預約並到該髮廊消費,豈料因此被共和黨抓到小辮子。

▼裴洛西違反防疫規定到舊金山髮廊洗頭,被店家公布監視錄像帶。(圖/翻攝自推特「@TrumpWarRoom」)

On the left: Nancy Pelosi shaming Americans, saying "you must wear your mask."



On the right: Nancy Pelosi violating COVID rules for salons and not wearing a mask. pic.twitter.com/aUveM3Fn9m