裴洛西不甩防疫規定現身舊金山髮廊！　川普領共和黨群起圍攻

▲裴洛西聲稱自己是被人設計了。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國共和黨2日爆料，民主黨眾院議長兼發言人裴洛西（Nancy Pelosi）私下偷跑去髮廊，明顯違反了防疫規定；然而裴洛西堅定回應，是髮廊跟她說可以去她才去的。

截至台灣時間3日上午8點30分，美國累計611萬2638例確診、18萬5669死。全美疫情仍然嚴重，各州及城市也都還執行嚴格的防疫規定，此刻裴洛西卻在周一（8月31日）現身舊金山「The Beauty Parlor」髮廊做髮。

雖然加州和全美許多地區的髮廊已經恢復營業，但舊金山的規定到了周一仍禁止髮廊開張。裴洛西當天做了預約並到該髮廊消費，豈料因此被共和黨抓到小辮子。

▼裴洛西違反防疫規定到舊金山髮廊洗頭，被店家公布監視錄像帶。（圖／翻攝自推特「@TrumpWarRoom」）

On the left: Nancy Pelosi shaming Americans, saying "you must wear your mask."



On the right: Nancy Pelosi violating COVID rules for salons and not wearing a mask. pic.twitter.com/aUveM3Fn9m — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) September 2, 2020

美國總統川普和其他共和黨人「掌握」了一段影片，率先由《福斯新聞》（FOX News）播出，他們指控裴洛西身為華盛頓最資深的民主黨議員，不過是個偽君子罷了。

川普更在推特發文指裴洛西如此為人，平時還好膽對別人指指點點，「髮廊『The Beauty Parlor』的老闆一定很討厭瘋子裴洛西，所以錄影舉發她，這真的是件很嚴重的事。」

被抓包的裴洛西則表示，是因為店家告訴她當天可以去她才去，卻因此被共和黨人人喊打，「我為自己掉入陷阱負責」。