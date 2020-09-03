館長深夜直播曝遭設局「買兇殺人」！嗆幕後黑手：你殺不完的

▲館長深夜開播。（影／翻攝自Youtube／館長成吉思汗）



記者崔子柔／綜合報導

館長陳之漢昨日深夜直播約20分鐘和粉絲談心，其中提到有人說是因為他「白目賣海鮮」才被槍擊，他直批「都是唬爛，這個人（槍手）7月就來觀察我，我什麼時候才開始賣海鮮？8月25號」，另也指出這次根本設局設好的，是「買兇殺人」，「這種這麼爛的劇情，竟然還有律師敢幫他辯護不收錢」。

館長先是交代自己的身體狀況，再來感謝醫護人員對他細心的照顧，接著就提到一些名嘴、輿論說是因為他「白目」，惹到黑道才被槍擊，讓他不爽說這些「都是唬爛」，「時間兜不起來，這個人（槍手）7月2號就進來觀察我，我什麼時候才開始賣海鮮？8月25號」。

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館長也說，他誠實上班繳稅做生意，所以得被人開槍？「只要黑道來我們就得讓步？就得低頭？不低頭就是白目？這個社會到底怎麼了，你們這些名嘴有事嗎？」

館長最後說「絕不會向惡勢力低頭」，幕後黑手就是「俗仔」，「我不會這樣被打倒，你打掉一個我，還是會有成千上萬的人前仆後繼的上來，你殺不完的」，這次事件就是設局設好的，「這種這麼爛的劇情，這種買兇殺人的事情，竟然還有律師敢幫他辯護不收錢」，認為就是台灣法律對此類案件太寬容，才會不斷發生，希望能有所改變。