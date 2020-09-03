美揪「四方安全對話」　陸外交部：南海和平的最大威脅者





▲美國雷根號航母在南海執行任務。（圖／U.S. Navy）

記者陳政錄／綜合報導

中美南海角力不斷，美國除國務卿蓬佩奧公開反制中國於南海的「非法主張」外，更研擬近月舉辦「四方安全對話」，與日本、印度和澳洲共商印太局勢。對此，中國大陸外交部副部長羅照輝在一場國際研討會上抨擊，美國已成為南海和平的最大威脅者，強調不會隨美方起舞。

中國外交部官方網站今日刊出「合作視角下的南海」國際演討會上，羅照輝發表主旨演講內容。他表示，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，單邊主義和貿易霸凌主義盛行，美國攪局南海，遏阻中國，世界面臨的不確定、不穩定因素增多。





▲中國外交部副部長羅照輝。（圖／中國外交部官方網站）

蓬佩奧是在7月13日發表聲明，正式認定中國南海主張非法。他還說，中國未能替南海的「九段線」主張，提出清楚的法律依據，世界不會允許北京在南海打造海上帝國；近月以來，蓬佩奧持續指控中國將南海軍事化，表示對認為中國侵犯自身南海主權的國家，美國將給予支持。

在此背景下，羅照輝說，中國願重申在南海問題上的立場和承諾沒有變化，第一，中方堅持通過談判協商解決爭議，透過對話合作管控分歧；第二，中國是國際法治的堅定維護者和建設者，支持依據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法處理南海問題；第三，南海仲裁案解決不了南海問題；第四，美國的介入是南海風險之源。

他還提到，中國最早發現、命名、開發利用和有效管轄南海諸島及相關海域。羅照輝說，「雖然我們（中國）也需要油氣，但我們主張共同開發，不想通過單邊開發使問題複雜化。」

羅照輝抨擊，美國介入南海事務，目的是綁架地區國家，在中國和東盟國家之間打楔子、搞分裂，逼迫東盟國家選邊站，「美國已成為南海和平的最大威脅者，已成為南海合作發展繁榮的攪局者和絆腳石」，拉攏日本、印度、澳洲組建四國機制，搞搞反華小圈子，這顯示美國仍在奉行冷戰思維。

他在結尾時把語調放軟，指稱「我們不會隨美起舞，而要用冷靜和理智，戰勝其衝動和焦躁，在堅定捍衛自身主權、安全和發展利益的同時，願與美方共同推動以協調、合作、穩定為基調的中美關係。」

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