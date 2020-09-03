梅莎掀巨浪！海邊拍婚紗照4人遭捲走　「新郎緊抱新娘」2死1失聯

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省溫州市洞頭區元覺街道相思嶴一對新人在海邊拍婚紗照時，沒想到梅莎颱風外圍環流掀巨浪，造成4人遭捲走，造成新娘和化妝師不治，新郎無生命危險，而婚紗攝影師仍失聯。搜救人員表示，這對新人和化妝師年齡均為20多歲，「我們發現他們時，新郎緊緊抱著新娘，但是新娘頭朝下，化妝師也面朝下漂在海面上。」

2日下午，《大眾網•海報新聞》聯繫到參與現場搜救的溫州洞頭溢香應急救援隊隊長楊森權，他告訴記者，1日下午6時多救援隊接到求助，7名隊員隨即趕往現場參與搜救，「事發時，現場海域風浪有6、7級。我們趕到的時候，在距離岸邊100多米的地方，發現了新郎、新娘和化妝師的身影。」

▲▼事發時，因梅莎颱風外圍環流影響，現場風浪很大。（圖／翻攝《環視頻》）

「我們後來了解到，掉到海裡的人是來拍婚紗照的，站在海邊礁石上，一個浪打來，被捲進海裡。」楊森權表示，據說新娘最先被海浪捲下去，邊上的人都下去救人了，其中一個人被浪頭推回了岸邊，其他四人都被海水沖遠，「由於新郎會游泳，我們發現他們時，新郎緊緊抱著新娘，但是新娘頭朝下，化妝師也面朝下漂在海面上。」搜救人員說，他們在搜救船上按響喇叭，隨後發現新郎在海裡舉手求救。

楊森權指出，新郎被救上船後就暈了過去，隊員們對三人進行了急救，遺憾的是，新娘和化妝師沒能生還；當時受梅莎颱風外圍環流影響，海上風浪大，大大增加救援難度，事發當晚8時多不得不結束搜救。救難人員說，這對新人和化妝師年齡均為20多歲。

楊森權透露，2日清晨4時多，救援隊再度出海，搜救另一名失聯人員，現場大約有政府部門、消防、搜救隊的11艘船在搜救，風浪加上海裡的暗礁，導致搜救難度很大，仍在擴大搜救範圍，希望盡快找到失聯人員。截至2日下午6時，因事發海域風浪過大，搜救不得不暫停。楊說，3日風浪小點後會繼續搜救。

▼這起事故造成2死、1無生命危險、1失聯。（圖／翻攝《新京報我們視頻》）