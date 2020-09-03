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北市選定9月為動物保護月　38場毛小孩活動邀民眾參與

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▲北市府今年起規劃9月為「台北動物保護月」，並舉辦多場系列活動。（圖／北市府提供）

▲北市府今年起規劃9月為「台北動物保護月」，並舉辦多場系列活動。（圖／北市府提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

為向民眾推廣更多動保知識，北市府選定台語數字9與狗的諧音，選定9月為「台北動物保護月」，且自2日起至10月4日止，特別規劃38場次的系列活動，共分為課程及講座（17場）、飼主與毛孩專屬服務(8場)、適合大眾或親子互動參與活動(13場)等3類，歡迎民眾踴躍參與與體驗。

北市動保處長宋念潔指出，「台北動物保護月」包含貓犬學校、犬貓三合一免費登記及狂犬病防疫服務、2020浪愛回家與TAS浪愛滿屋犬貓認養活動、動物上學趣小學堂、「一個在花花世界中相愛的故事」與「看見價值．看見米克斯」雙攝影展、午夜動保食堂之貓屋親子彩繪、「物種與共生」生態講座、人與浪犬互動工作坊與活動、新毛爸媽育兒先修線上課程、動物安養與照護課程及毛孩趣野餐等精彩主題等38場次系列活動。

北市府產發局長林崇傑致詞時則表示，北市積極推動動物友善措施，包含民眾耳熟能詳的貓犬學校、週末假日友善狗狗公車、7處狗運動公園或活動區及輔導動物安養機構、街犬TNVR及街貓TCCP等，讓社區與動物和諧共存。

▲▼北市府今年起規劃9月為「台北動物保護月」，並舉辦多場系列活動。（圖／北市府提供）

對於「動物保護月」的取名由來，林崇傑解釋，選定9月除因為數字9與狗的台語發音接近外，加上《動物保護法》訂定起源於狗的管理外，9月份更涵蓋9月9日民間俗稱的「台灣狗節」及9月28日「世界狂犬病日」，更為紀念「世界動物日」，納入10月4日為動保月系列活動期間。

另外，除了上述3大類系列活動外，動保處還推薦，9月5日由伊林名模紀艾希在台北市動物之家推廣的「2020浪愛回家-喵星人認養主題活動」、9月9日起在動物之家開展的「一個在花花世界中相愛的故事」與「看見價值．看見米克斯」雙攝影展、9月19日於新北投車站的「看見價值．看見米克斯」戶外攝影展與狗狗認養活動、9月底友善街貓的「午夜動保食堂-貓屋親子彩繪活動」，及9月27日舉辦動物之家認養犬貓回娘家及潭美毛寶貝快樂公園的「毛孩來接種．健康接踵來」寵物登記及施打狂犬病疫苗活動。活動行事例詳細時間及課程報名等更多資訊，請上台北市動物保護處官網查詢最新消息。

▼台北動物保護月活動行事曆。（圖／北市府提供，點圖可放大）

▲▼北市府今年起規劃9月為「台北動物保護月」，並舉辦多場系列活動。（圖／北市府提供）

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