買好市多米「1個月爬滿米蟲」！　內行打臉保存方式不當…傳授4大絕招

▲白米放在室溫下都會長蟲。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

不少人有遇過白米長「米蟲」的經驗，雖然烹煮前會先泡水清洗，但昆蟲密集畫面仍讓不少人頭皮發麻。一名女網友表示，她日前在好市多（Costco）買了一大袋台東關山御用米，結果買回來1個月就生出大量米蟲，簡直「密集恐懼症發作」！

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，這一大袋米買回來會先進行分裝，存放在密封的桶子裡，結果1個月後就開始長蟲，由於情況還沒很嚴重，所以她仍把米泡水洗乾淨後「將就吃」，吃完一桶準備要補充第二桶時，「發現密密麻麻的蟲」，忍不住雞皮疙瘩掉滿地，先前買他牌的泰國米使用相同保存方式也沒出問題，懷疑是這款米特別容易生蟲。

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專業網友回應，無論是哪種產地的米都會有米蟲，並非這個牌子出問題，而是原PO保存方式不當。收割前蟲卵就藏在白米裡，買回家過一陣子就會孵化，所以有4種有效的保存方式防止蟲卵孵化，但蟲卵還是存在米裡面，所以食用前必須徹底清洗。

1、冰冷凍2天再取出

不少網友買回家以後第一步就是塞冷凍庫，幾天後再拿出來放米桶，多一個冷凍步驟可以延緩生米蟲速度，後續放在室溫下也沒問題，「冷凍一兩天後拿出來放室溫就不會長蟲了」、「米買回家先放冷凍一晚，再拿出來退冰，搞定。」

2、放冰箱保存，要吃時再拿出來煮

最多人建議此方法，白米開封後一律放冰箱保存，要煮時再取適量米出來煮，能大大減少生米蟲機率，「我也買這包，都沒有米蟲，我買回來先冰冰箱，米桶空了才拿出來倒，沒有半隻米蟲，整包倒桶子快吃完了，還打算再去買」、「我不管在哪裡買米都是冰箱保存，沒有遇過這個情況，無論是不是在好市多買都一樣。」

3、曬太陽

當白米裡面已經出現許多小蟲子，可以將米攤平後曬在陽光下，有效驅逐米蟲，「拿一個鐵盆子或篩子，大太陽底下曬個幾小時.....什麼蟲卵米蟲一次再見。」

4、剝幾顆蒜頭加入白米中

這方法部分網友試用後很有效，但也有人覺得效果不顯著。剝幾顆生的大蒜混入白米內，一起放在室溫下，可以減少生米蟲現象，「米如果有打開我家一定會放幾棵（顆）蒜頭」、「放蒜頭一大把，蟲會跑走。」