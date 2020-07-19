　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買好市多米「1個月爬滿米蟲」！　內行打臉保存方式不當…傳授4大絕招

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼網友教4種正確保存米的方式。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲白米放在室溫下都會長蟲。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者黃可昀／綜合報導

不少人有遇過白米長「米蟲」的經驗，雖然烹煮前會先泡水清洗，但昆蟲密集畫面仍讓不少人頭皮發麻。一名女網友表示，她日前在好市多（Costco）買了一大袋台東關山御用米，結果買回來1個月就生出大量米蟲，簡直「密集恐懼症發作」！

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，這一大袋米買回來會先進行分裝，存放在密封的桶子裡，結果1個月後就開始長蟲，由於情況還沒很嚴重，所以她仍把米泡水洗乾淨後「將就吃」，吃完一桶準備要補充第二桶時，「發現密密麻麻的蟲」，忍不住雞皮疙瘩掉滿地，先前買他牌的泰國米使用相同保存方式也沒出問題，懷疑是這款米特別容易生蟲。

請繼續往下閱讀...

專業網友回應，無論是哪種產地的米都會有米蟲，並非這個牌子出問題，而是原PO保存方式不當。收割前蟲卵就藏在白米裡，買回家過一陣子就會孵化，所以有4種有效的保存方式防止蟲卵孵化，但蟲卵還是存在米裡面，所以食用前必須徹底清洗。

1、冰冷凍2天再取出
 不少網友買回家以後第一步就是塞冷凍庫，幾天後再拿出來放米桶，多一個冷凍步驟可以延緩生米蟲速度，後續放在室溫下也沒問題，「冷凍一兩天後拿出來放室溫就不會長蟲了」、「米買回家先放冷凍一晚，再拿出來退冰，搞定。」

2、放冰箱保存，要吃時再拿出來煮
 最多人建議此方法，白米開封後一律放冰箱保存，要煮時再取適量米出來煮，能大大減少生米蟲機率，「我也買這包，都沒有米蟲，我買回來先冰冰箱，米桶空了才拿出來倒，沒有半隻米蟲，整包倒桶子快吃完了，還打算再去買」、「我不管在哪裡買米都是冰箱保存，沒有遇過這個情況，無論是不是在好市多買都一樣。」

3、曬太陽
 當白米裡面已經出現許多小蟲子，可以將米攤平後曬在陽光下，有效驅逐米蟲，「拿一個鐵盆子或篩子，大太陽底下曬個幾小時.....什麼蟲卵米蟲一次再見。」

4、剝幾顆蒜頭加入白米中
 這方法部分網友試用後很有效，但也有人覺得效果不顯著。剝幾顆生的大蒜混入白米內，一起放在室溫下，可以減少生米蟲現象，「米如果有打開我家一定會放幾棵（顆）蒜頭」、「放蒜頭一大把，蟲會跑走。」

ET快訊
看電影椅子狂被踢！　後座女護183男友：他腳長
妻5年剖腹生4娃…男星為省錢「搬離月租53萬豪宅」
LINE瘋傳「案455桃機趴趴走」　指揮中心斥假訊息：轉傳最
香港單日新增超過100例確診！　林鄭月娥緊急宣布應變措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豬隊友「計算機打5通電話」沒人接！網歪頭：哪顆是撥出鍵？

買好市多米「1個月爬滿米蟲」！　內行打臉保存方式不當…傳授4大絕招

快訊／對流雨彈升級！花蓮豪雨警戒、15縣市大雨特報　專家警告：能避就避

LINE瘋傳「案455桃機趴趴走、未居家檢疫」　指揮中心斥假訊息：轉傳最重罰300萬

酒客隔空猛抓戲謔「可以摸嗎？」　她拒絕卻被老闆趕走…淚嘆：酒促不是酒店

暑假上武嶺避暑！遊客「沙丁魚式」狂湧入　人口密度瞬飆秒變菜市場

深夜搭公車遭拒載「代步車非輪椅」　漸凍人淚訴：連哭的力氣都沒有

單日12小時來回泳渡龜山島！林家和「靠意志前進」成台灣第一人

雨彈開炸大台北！松機一度發布「雷雨當空」　旅客待機內等接駁

掏三倍券「想換妳貞操」嚇死妹子！全聯大叔下秒再拉嗓門　神轉折網笑炸

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

柯震東「花自己錢」買回《打噴嚏》　摀臉曝心裡話：其實我也想看《屍速列車》...XD

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

豬隊友「計算機打5通電話」沒人接！網歪頭：哪顆是撥出鍵？

買好市多米「1個月爬滿米蟲」！　內行打臉保存方式不當…傳授4大絕招

快訊／對流雨彈升級！花蓮豪雨警戒、15縣市大雨特報　專家警告：能避就避

LINE瘋傳「案455桃機趴趴走、未居家檢疫」　指揮中心斥假訊息：轉傳最重罰300萬

酒客隔空猛抓戲謔「可以摸嗎？」　她拒絕卻被老闆趕走…淚嘆：酒促不是酒店

暑假上武嶺避暑！遊客「沙丁魚式」狂湧入　人口密度瞬飆秒變菜市場

深夜搭公車遭拒載「代步車非輪椅」　漸凍人淚訴：連哭的力氣都沒有

單日12小時來回泳渡龜山島！林家和「靠意志前進」成台灣第一人

雨彈開炸大台北！松機一度發布「雷雨當空」　旅客待機內等接駁

掏三倍券「想換妳貞操」嚇死妹子！全聯大叔下秒再拉嗓門　神轉折網笑炸

放假都在睡還是累到不行？有在動才能真正「休息」　10件該做的事快筆記

SM唯一可以變胖的歌手！　李秀滿喊話神童⋯網感動哭了

中職／林立連3場轟富邦登打擊雙冠王　大學培養成熟想法

酸蔡英文不肯修財劃法　柯文哲：修完以後負債就沒藉口了

卡車衝來！狼犬強尼「肉身護童」被撞死　彰化37年忠犬墓卻要消失了

全中運屏東啟動　台東體育會19日慰勞代表隊職員

蔡英文喊出「重新找回高雄的光榮」　吳益政：先幫忙解決高雄財務！

擬對港駐台官員祭「不延長簽證」反制　陸委會：捍衛國家尊嚴

豬隊友「計算機打5通電話」沒人接！網歪頭：哪顆是撥出鍵？

宋玧妸遭下藥撿屍　不雅照老公也收到！發狠反擊渣男：我要你見血

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

生活熱門新聞

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

對流雨彈擴大！雙北15縣市大雨特報

2星座「手氣旺到爆」...不買彩券可惜

「三倍券折到」全聯拒收！網闢謠：鈔票折痕更多

搭電梯遇11樓叔叔　小五童晚上聽到爸的話：雞皮疙瘩

105公里的浪漫　攝影師成功在雲林拍到澎湖花火節煙火

快訊／國內再增1例境外移入！指揮中心下午2點說明

沒收到農遊券簡訊、怎麼用10大問題看過來

神人捕捉台灣出現類極光光柱奇景

18歲工地歌神背景曝光　女粉暴動

國道「3大物品」擋視線！　保命緊急關鍵SOP曝光

懶惰男126萬扔電梯！「直達15樓」給阿公　下秒門開悲劇了…

生前超相愛⋯夫死後妻驚「身份全造假」

更多熱門

相關新聞

近2萬公噸台灣米送16國度過疫情！

近2萬公噸台灣米送16國度過疫情！

新冠肺炎疫讓世界各國因邊境管制，導致全球糧食供需受衝擊，農糧署今（23日）表示，台灣愛心米不受疫情影響，持續提供16個國際友邦及時援助，截至109年5月底止，已供應1萬980公噸公糧白米。

金與正怒火難消！風若吹...將空飄百萬傳單

金與正怒火難消！風若吹...將空飄百萬傳單

台南與慈濟簽定5大環保合作書

台南與慈濟簽定5大環保合作書

不顧金與正反對！脫北者「施放傳單+白米」救災胞

不顧金與正反對！脫北者「施放傳單+白米」救災胞

難怪會生氣！傳單驚見「李雪主赤裸拍AV」

難怪會生氣！傳單驚見「李雪主赤裸拍AV」

關鍵字：

白米米蟲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面