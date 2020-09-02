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人夫訴苦「母老虎懶又胖」差點被嗆！1張瘀青照逆轉：求你快放生

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▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲人夫抱怨妻子不僅當米蟲還打小孩，讓網友暴怒。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

結婚後的生活充滿柴米油鹽，夫妻倆難免偶爾對彼此有怨言，就有老公投稿臉書《靠北老婆》，說他跟老婆結婚6年，女方當米蟲當了5年，還用「娶一個母老虎又懶又越來越胖」來形容自己的處境。沒想到原本對「嫌老婆變胖」這件事很反感的網友們，在看到原PO最後一段話後，馬上支持放生，「這個媽媽扣分！」

這位人夫文中大吐苦水，「忍不住了啊！娶一個母老虎又懶又越來越胖，小孩都快滿6歲了，小孩也去讀書了。都米蟲5年了！」男網友抱怨，2人結婚6年，女方都不去找工作賺錢，不幫忙貼補家用、生活費就算了，還一直跟他拿錢，「起碼賺給自己當零用錢也好啊！不要一直跟公公和我拿零用錢啊！」

請繼續往下閱讀...

原PO也說，他其實賺的不多，但要付出生活費、小孩學費，「妳只會懶在家裡玩手機無所事事，每天我下班也要我自己準備晚餐和幫忙幫小孩洗澡。」而且勸女方去找工作，他就會被一堆理由轟炸，「要妳找工作就理由一堆，說什麼沒機車駕照，不能找工作。」

▲▼ 。（圖／翻攝自靠北老婆）

▲小孩被女方打到瘀青。（圖／翻攝自靠北老婆）

聽到女方這樣說，原PO爸爸還出錢要讓媳婦考駕照，卻被根本不當一回事，讓原PO氣炸，「我家人也就是妳的公公，出錢讓妳考駕照，妳在家無所事事，小孩讀書也不用顧了，讓妳好好看考駕照的書，妳不認真看。」結果人妻沒考到駕照、繼續當米蟲，讓原PO爸白花錢又浪費時間。

最後人夫狂嘆「我累了」，並說他最受不了的是，如果小孩放假在家，老婆會趁他上班時打孩子，「妳怎麼顧的啊？趁我在上班時打成這樣，我幫小孩洗澡看到妳打的傷。我該留夫妻情面給妳機會嗎？」

貼文一出，本來可能只是夫妻相處問題，看到最後打小孩的事情，網友全暴怒，「我勸你快放生，這種只會害死你往後人生跟孩子」、「大丈夫孰能忍，孰不能忍……可小孩被家暴不能忍啊」、「打到有傷，真的是無法接受啊」、「這種人不好救，因為連自己都放棄自己了，不會騎車根本不是找不到工作的藉口理由」、「這樣的女人，配得上老婆、媽媽這個稱呼嗎？」

 

#靠北老婆2020712 忍不住了啊。娶一個母老虎又懶又越來越胖。 小孩都快滿6歲了，小孩也去讀書了。都米蟲5年了。跟我結婚6年了。 還不去找工作賺錢，不幫忙貼補家用生活費就算了，起碼賺給自己當零用錢也好啊！不要一直跟公公和我拿零用錢啊...

靠北老婆發佈於 2020年8月31日 星期一

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