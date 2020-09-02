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全新2.0改版「星宇箱」再登場　今晚6點開搶出貨時間曝光

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▲▼星宇箱2.0改版。（圖／星宇航空提供）

▲星宇箱2.0改版。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空日前推出中秋禮盒，外型以航空運輸AKH集裝箱為設計，吸引大批航空迷搶購，限量1500盒半小時就搶購一空。「星宇箱＃STARBOX 」2.0改版將於今（2）日晚上6點重新登場，每日限量出貨。

星宇箱1.0中秋禮盒，外型以航空運輸AKH集裝箱為設計，吸引大批航空迷搶購，限量1500盒半小時就搶購一空，讓不少網友敲碗喊「加碼」。

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為了不辜負廣大粉絲及民眾的熱烈支持與期待，星宇航空將改版再推出「星宇箱＃STARBOX」2.0，於今晚6點準時開賣，每筆訂單限購一盒，到貨時間為12月1日至12月18日，且僅限於星宇小舖網路平台販售。這次預購將接受企業大宗訂購，最低訂購數量為30盒。

▲▼星宇箱2.0改版。（圖／星宇航空提供）

▲星宇箱2.0改版，今晚開放預購。（圖／星宇航空提供）

「星宇箱＃STARBOX」2.0以重返地球為主題，外盒延續超迷你航空貨運集裝箱造型，邀請粉絲一起發揮想像力，從星宇箱返回地球途中歷經重大質變的故事重新設計箱體顏色及零件，除了提供背面繡有「BACK TO THE EARTH」及嶄新配色的衝突美感限定飛行宣言飄帶，更以探索地球為主題創作獨家地球紀貼紙。甜點則與台灣新食力but.we love butter再次聯手，提供禁得起太空質變考驗的經典風味。

星宇航空表示，「星宇箱＃STARBOX」創作初衷是打造賦航空意象且具時尚感的中秋禮盒，除了跳脫傳統月餅框架，更期盼設計具收藏價值的外盒。禮盒外型光從發想到開賣便足足花了半年的時間，加上販售期間正值中秋旺季，因此1500份秒殺後短時間真的做不出來，仍希望盡可能滿足每一位粉絲的期望。

▲▼星宇箱2.0改版。（圖／星宇航空提供）

▲星宇箱2.0改版。（圖／星宇航空提供）

星宇航空「星宇箱＃STARBOX」2.0重返地球計劃

售價：NTD 1,780
預購時間：9月2日18:00起至9月11日23:59
到貨時間：12/1-12/18 （每日限量出貨）

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