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華航、星宇航空「七夕專機」今PK　超狂找來月老親臨候機室助陣

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▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

七夕情人節即將到來，華航、星宇航空都選在今（22）日推出七夕包機活動，並紛紛出奇招吸引旅客。其中，星宇特別請到台北霞海城隍廟月老親臨候機室；華航則提前預告，機上會有隱藏版驚喜。

星宇航空今日先打頭陣，雙航班JX8025、JX8520接力起飛，班號分別取「你愛我」及「我愛你」之諧音。其中，JX8025中午11:00起飛，JX8520下午16:30起飛，旅客可選擇欣賞海天一色的壯濶景緻，或是將絢爛夕陽、夜景盡收眼底。

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最特別的是，JX8025你愛我航班，特別請到姻緣專家——台北霞海城隍廟月老親臨候機室，為不論情侶或是單身的旅客祈福並贈送香袋等姻緣加持小物。

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲「比翼雙飛 七夕雙機」旅客可自高空欣賞台灣美景。（圖／星宇航空提供）

星宇航空七夕雙機飛行體驗破格將部分原為一排3人的座位安排成情人雅座，並為所有旅客準備情人節限定迎賓禮，除最受飛機迷喜愛的星宇獨家撲克牌、A321neo飛行飄帶，也應景的加入浪漫小物：炆久之芯紅豆水、義大利Amedai巧克力，更難得的將星宇香Home in the Air製成居家體驗噴霧，木質調的香氣為浪漫的七夕約會增添溫暖優雅的氣息。

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

「愛的航程」自桃園機場起飛，向南往菲律賓方向飛行，至東沙群島折返，飛行高度介於8,000至15,000呎之間，旅客沿途可自高空欣賞台灣美景。

除各項七夕的應景安排，JX8025及JX8520的所有旅客皆可於當日獲得精美的搭機紀念證書及禮品組，並於機坪進行星宇裝備車輛大賞。航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，商務艙備有三款餐點供選擇，包含米其林一星「Longtail」亞洲當代料理，經濟艙則為「胡同燒肉」醬燒豬五花丼。

▲▼華航。（圖／華航提供）

▲華航將於8月22日推出「浪漫七夕、愛在華航」活動。（圖／華航提供）

中華航空今日推出「浪漫七夕、愛在華航」活動，帶著旅客搭上737-800機型、班號CI-2099（愛你久久）的60周年彩繪機甜蜜環島一周，下午3時15分從桃園機場出發，航程行經石垣島、恆春、綠島及宜蘭，時間約2小時。

▲▼華航A350飛行體驗，在空中環島一圈。（圖／記者賴文萱攝）

▲華航推愛你久久七夕包機，將帶旅客甜蜜環島一周在空中環島一圈。（圖／記者賴文萱攝）

「浪漫七夕、愛在華航」活動包括有限定版空中情人下午茶、比利時皇室御用巧克力及雙人門市下午茶體驗券、豪華商務艙盥洗包、機上免稅品情人專屬限定套組77折，若於網路預購免稅品，不限金額即贈送價值1,980元的Kellykiwi行李保護套。

另外，華航也先跟旅客預告，機上會有隱藏版驚喜，更有台北諾富特華航桃園機場飯店晚餐等，並提供飯店優惠住宿加價。

▲▼台灣虎航七夕航班。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航七夕航班銷售不如預期決定喊卡。（圖／台灣虎航提供）

不過，原先也規劃要起飛的台灣虎航「2020 攜手起飛 這就示愛」微旅行活動，雖反應熱烈，但因無法在短時間內達成銷售目標，日前喊卡。為感謝已報名參與的旅客，台灣虎航仍贈送予每位已下單的旅客1張台灣虎航不限航點之來回機票，有網友分享虎航處理後續後讚爆「史上最有誠意取消信」、「誠意破表了」、「太有誠意的虎航」、「好佛」。

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