張國煒繞道飛到釣魚台空拍實況曝　「粉圓專機」全紀錄粉絲大廳接機迎K董

▲星宇航空員工專屬航班啟航，董事長張國煒安排驚喜，飛到釣魚台上空。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空今（16）日再度推出星宇人飛行假期體驗航班，除了感謝粉絲長久以來的支持，也慰勞辛苦工作的員工。該航班由董事長張國煒親自執飛，他更在機上宣布今日彩蛋，航程特別新增釣魚台，機上旅客全嗨翻，粉絲也於接機大廳熱情迎接K董，無論是簽名或合照K董皆有求必應，就是要寵壞星宇粉絲，也為本趟航程畫下完美句點。

請繼續往下閱讀...

▲星宇航空好想出國員工專屬航班啟航，由董事長張國煒執飛。（圖／星宇航空提供）

本次航班班號為JX8888，以航機編號B-58201的 A321neo飛航，今日11:00自桃園機場起飛，航線從台灣東部向南方向飛行，預計下午14:40返抵桃園機場。K董特別邀請40名粉絲、員工及親友一起到空中放暑假，就是要寵星粉、寵員工。

▲▼員工及粉絲一早開心報到。（圖／星宇航空提供）

從07:30開始，星宇航空報到櫃檯即有排隊人潮。星宇航空湯姓員工表示，從籌備時就加入星宇航空，平日較少有機會實際接觸飛機，今天也是第一次搭乘星宇航空，很開心可以跟家人、同事，還有星粉們一同共襄盛舉。還有員工帶家屬報到時在櫃台驚喜巧遇K董，一問之下才發現今天也是K董親自執飛，全家人開心直呼賺到了！

▲▼星宇也同樣安排了候機室拍照活動及機坪勤務車大賞，高規格款待星粉及員工。（圖／星宇航空提供）

這次星宇也同樣安排了候機室拍照活動及機坪勤務車大賞，高規格款待星粉及員工。來自台北的陳先生表示，每天密切都關注星宇航空社群帳號，很喜歡小編時常分享有趣的航空知識，非常期待近距離欣賞勤務車輛及飛機，待會也一定要跟星宇地勤人員合照。

▲K董現身於機艙內並親自向旅客打招呼。（圖／星宇航空提供）

登機時更是驚喜連連，K董現身於機艙內並親自向旅客打招呼，最後更與所有旅客玩起大合照，眾人對鏡頭開心大喊「星宇航空，出發！」，星宇人飛行假期體驗航班宣布正式啟航。

張國煒在起飛前為員工及粉絲概覽航程景點，更驚喜宣布今日將特別新增釣魚台，大家聽到後紛紛大聲歡呼，期待展開愉快的煒出國之旅。

▼星宇航空員工專機繞道飛至釣魚台上空。（圖／星宇航空提供）

星宇表示，今天『粉圓』航班（粉絲及員工），因能見度不佳，無法順利看到東沙，機長張國煒特別從駕駛艙走到經濟艙， 與旅客和粉絲合照簽名，以彌補能見度不佳的小失望。

▲▼航班結束後，粉絲也於接機大廳熱情迎接K董。（圖／星宇航空提供）

航班結束後，粉絲也於接機大廳熱情迎接K董，無論是簽名或合照K董皆有求必應，就是要寵壞星宇粉絲，也為本趟航程畫下完美句點。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來