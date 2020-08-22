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星宇七夕專機起飛！月老蒞臨候機室　張國煒「完美偽裝」機務人員

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▲▼星宇航空七夕專機。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空董事長化身機務人員，笑稱「偽裝成功」。（圖／星宇航空提供）

記者李宜秦／台北報導

搭上七夕情人節，星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」JX8025、JX8520今(22)日浪漫升空，沿台灣西部向南往菲律賓方向飛行，本次也請到台北霞海城隍廟月老蒞臨候機室，旅客如同置身城隍廟，還能向月老許願祈福。另外，董事長張國煒今日則擔任機務人員，身穿反光背心的他完美偽裝，開心直呼「偽裝成功！」

▲▼星宇航空七夕專機。（圖／星宇航空提供）

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▲▼星宇航空七夕專機。（圖／星宇航空提供）

▲旅客趁著星宇航空七夕專機起飛之時求婚。（圖／星宇航空提供）

星宇航空與KLOOK聯手請到姻緣專家——台北霞海城隍廟月老蒞臨候機室，以手繪版的霞海城隍廟背板及各項祈福物品佈置現場，盡全力讓旅客感覺就像置身城隍廟，並準備平安茶、許願小卡及城隍廟特製御守，旅客向月老祈福後，將心願寫在小卡並貼在祈福牆上，相信有月老的祝福，一定可以「脫單必勝，良緣必成！」

旅客謝小姐表示，上次的類出國體驗非常遺憾沒搶到票，這次麻煩許多朋友一起幫忙才成功搶到，也很讚賞星宇及KLOOK有創意的請到月老本尊現身候機室，謝小姐出發前即認真寫下希望未來另一半擁有的條件，今天誠心的向月老祈福能快快賜給自己一段良緣。

▲▼星宇航空七夕專機。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空七夕專機。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空七夕專機。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空七夕專機。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空請到城隍廟月老蒞臨候機室。（圖／星宇航空提供）

星宇航空七夕雙機商務艙全艙及經濟艙前十排為限定情侶雅座，佈置可愛的心型抱枕，配上法國頂級巧克力品牌Fauchon禮盒及典雅的乾燥花束，營造出精品級的浪漫氛圍迎接旅客，機上也將有彩蛋活動加碼登場，從機場到機上，每個細節完美配合，要讓每對佳偶在無法出國旅遊的防疫期間，留下像極了出國的難忘情人節回憶。

交往至今快十年的顏小姐及林先生表示，原本早已沒有在過情人節，今年看到星宇航空推出的類出國七夕體驗，又再度燃起了過節的興致，以快手買到經濟艙情人雅座搭配台北晶華酒店一泊二食，兩人非常期待這次前所未有的空中約會，能在機上享受兩人世界，品嚐胡同燒肉、欣賞窗外美景，今天也特別向月老祈福繼續保佑兩人的感情甜蜜長久。

▲▼星宇航空七夕專機。（圖／星宇航空提供）

▲搭乘星宇航空七夕專機的旅客興奮合影。（圖／星宇航空提供）

星宇航空照慣例贈送每位旅客有機長及座艙長親筆簽名的搭機證書，登機禮包含Amedai巧克力、星宇撲克牌、滴紅豆水、飛行飄帶及星宇香居家體驗噴霧，更因應本次Love is in the Air主題，加入蓋上特製郵戳的明信片，旅客可在飛行途中寫下想對自己或所愛的人說的話，航程結束後星宇航空將會代為寄出，讓這段空中情話及回憶順利抵達目的地。

JX8025飛行時間約3小時40分鐘，沿途旅客可欣賞到台灣美景，預計下午14:40回到桃園機場，緊接著夕陽夜景航班JX8520登場，候機室同樣安排七夕驚喜彩蛋活動，航班表訂16:30起飛，將在一天之中最浪漫的時段飛行，帶旅客欣賞溫暖夕陽及絢爛夜景。

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