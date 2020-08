星宇七夕專機起飛！月老蒞臨候機室　張國煒「完美偽裝」機務人員

▲星宇航空董事長化身機務人員,笑稱「偽裝成功」。(圖/星宇航空提供)

搭上七夕情人節,星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」JX8025、JX8520今(22)日浪漫升空,沿台灣西部向南往菲律賓方向飛行,本次也請到台北霞海城隍廟月老蒞臨候機室,旅客如同置身城隍廟,還能向月老許願祈福。另外,董事長張國煒今日則擔任機務人員,身穿反光背心的他完美偽裝,開心直呼「偽裝成功!」

▲旅客趁著星宇航空七夕專機起飛之時求婚。(圖/星宇航空提供)

星宇航空與KLOOK聯手請到姻緣專家——台北霞海城隍廟月老蒞臨候機室,以手繪版的霞海城隍廟背板及各項祈福物品佈置現場,盡全力讓旅客感覺就像置身城隍廟,並準備平安茶、許願小卡及城隍廟特製御守,旅客向月老祈福後,將心願寫在小卡並貼在祈福牆上,相信有月老的祝福,一定可以「脫單必勝,良緣必成!」

旅客謝小姐表示,上次的類出國體驗非常遺憾沒搶到票,這次麻煩許多朋友一起幫忙才成功搶到,也很讚賞星宇及KLOOK有創意的請到月老本尊現身候機室,謝小姐出發前即認真寫下希望未來另一半擁有的條件,今天誠心的向月老祈福能快快賜給自己一段良緣。

▲星宇航空請到城隍廟月老蒞臨候機室。(圖/星宇航空提供)

星宇航空七夕雙機商務艙全艙及經濟艙前十排為限定情侶雅座,佈置可愛的心型抱枕,配上法國頂級巧克力品牌Fauchon禮盒及典雅的乾燥花束,營造出精品級的浪漫氛圍迎接旅客,機上也將有彩蛋活動加碼登場,從機場到機上,每個細節完美配合,要讓每對佳偶在無法出國旅遊的防疫期間,留下像極了出國的難忘情人節回憶。

交往至今快十年的顏小姐及林先生表示,原本早已沒有在過情人節,今年看到星宇航空推出的類出國七夕體驗,又再度燃起了過節的興致,以快手買到經濟艙情人雅座搭配台北晶華酒店一泊二食,兩人非常期待這次前所未有的空中約會,能在機上享受兩人世界,品嚐胡同燒肉、欣賞窗外美景,今天也特別向月老祈福繼續保佑兩人的感情甜蜜長久。

▲搭乘星宇航空七夕專機的旅客興奮合影。(圖/星宇航空提供)

星宇航空照慣例贈送每位旅客有機長及座艙長親筆簽名的搭機證書,登機禮包含Amedai巧克力、星宇撲克牌、滴紅豆水、飛行飄帶及星宇香居家體驗噴霧,更因應本次Love is in the Air主題,加入蓋上特製郵戳的明信片,旅客可在飛行途中寫下想對自己或所愛的人說的話,航程結束後星宇航空將會代為寄出,讓這段空中情話及回憶順利抵達目的地。

JX8025飛行時間約3小時40分鐘,沿途旅客可欣賞到台灣美景,預計下午14:40回到桃園機場,緊接著夕陽夜景航班JX8520登場,候機室同樣安排七夕驚喜彩蛋活動,航班表訂16:30起飛,將在一天之中最浪漫的時段飛行,帶旅客欣賞溫暖夕陽及絢爛夜景。