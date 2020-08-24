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質感炸裂！星宇航空x but.中秋禮盒曝光　外盒是縮小版金屬貨運集裝箱

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▲▼星宇航空限定中秋禮盒。（圖／星宇提供）

▲星宇航空首次推出限定中秋禮盒。（圖／星宇提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空首次推出中秋禮盒，以航空運輸AKH集裝箱造型為設計靈感，並與台灣在地知名奶油圓餅店but. we love butter（簡稱but.）聯手共同推出「星宇箱 STARBOX」，每盒售價1,780元，今（24）日18:00於星宇小舖準時開賣。

▲▼星宇航空限定中秋禮盒。（圖／星宇提供）

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▲「星宇箱#STARBOX」選用but.最經典的「濃厚奶油餅乾」及「生乳酪蜂蜜海鹽」雙口味甜點組合。（圖／星宇提供）

搶攻時尚圈「超迷你」風潮，「星宇箱#STARBOX」將航空集裝箱AKH櫃等比例縮小，一個實體AKH貨櫃可裝進高達300個迷你版星宇箱。外盒設計元素運用具有未來感的太空銀結合金屬質感髮絲紋，並以耐刮又耐摔的行李箱主流材質ABS+PC製作，不論當成居家小物或出門配飾，都能一舉營造銀河系上最吸睛亮點。

▲▼星宇航空限定中秋禮盒。（圖／星宇提供）

▲▼星宇航空x but.共同翻玩太空歷史「星宇箱＃STARBOX」的故事。（圖／星宇提供）

▲▼星宇航空限定中秋禮盒。（圖／星宇提供）

「星宇箱#STARBOX」選用but.最經典的「濃厚奶油餅乾」及「生乳酪蜂蜜海鹽」雙口味甜點組合（每種口味4入，共8入）。濃厚奶油餅乾可品嚐法國頂級艾許奶油（ÉCHIRÉ BUTTER）與台灣嘉義洲南日曬鹽的異國結合；生乳酪蜂蜜海鹽則加入了台灣霧峰蜂蜜，鹹甜滋味，創造出多層次口感。

▲▼星宇航空限定中秋禮盒。（圖／星宇提供）

▲▼超迷你航空貨運集裝箱造型，縮小後更可愛，與but.獨家創作六款登陸造型貼。（圖／星宇提供）

▲▼星宇航空限定中秋禮盒。（圖／星宇提供）

令人驚喜的還有以宇宙旅行為主題，與but.獨家共同創作六款登陸紀念貼紙，可自由裝飾及黏貼於外箱，成為獨一無二的回憶。除此之外，更加碼登月紀念限定色，奔月銀飛行飄帶，此款飄帶一面為「STARLUX」Logo，一面文字為「FLY TO THE MOON」。

星宇航空2020年限量中秋禮盒「星宇箱＃STARBOX」僅限於星宇小舖網路平台販售，每盒售價1,780元。今（24）日18:00準時開賣，至8月31日限量預購，每筆訂單限購兩盒，到貨時間為9月10日至9月18日，每日限量出貨。

▲▼星宇航空限定中秋禮盒。（圖／星宇提供）

▲星宇航空限定中秋禮盒。（圖／星宇提供）

即日起，廣大星粉及航迷們可至星宇小舖實體店面（台北市南京東路六段382號1樓A4棟／入口處位於新明路上）或富錦街but. we love butter門市（台北市松山區富錦街102號）搶先一睹「星宇箱 STARBOX」的樣貌。

星宇航空「星宇箱＃STARBOX」登陸計劃
售價： NTD 1,780
預購時間：8月24日18:00起至8月31日23:59 （數量有限，售完為止） 
到貨時間：9/10-9/18（每日限量出貨）

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