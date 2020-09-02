商務人士縮短居檢維持18國　緬甸疫情上升被降至「中低風險國」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，考量緬甸整體疫情呈現上升且有擴散趨勢，即日起將該國調整為「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」中低感染風險國家，其餘國家維持不變。目前台灣共有489例確診，分別為397例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、471人解除隔離、11人住院隔離中。

指揮中心指揮官陳時中表示，緬甸若開邦首府實兌自8月16日出現該國4週以來首例本土個案後，迄今累計超過400例本土個案；疫情逐漸擴散至若開邦其他地區，並輸出至多個行政區，仰光等地亦出現多例無若開邦接觸史個案，研判當地社區已有隱性傳播鏈。

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▲9月2日公布感染風險分級國家。（圖／指揮中心提供）

商務人士縮短居檢最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯。

中低感染風險國家/地區：馬來西亞、新加坡、越南、緬甸。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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