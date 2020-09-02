警專畢業生溺水生命跡象恢復穩定！曾一度命危…院方：求生意志強烈

▲張男溺水命危，警專校長鍾國文 （右2）到醫院探視。（圖／彰化縣警局提供）

記者白珈陽／彰化報導

21歲張姓男子是2020年6月剛從警察專科學校畢業的警界新鮮人，他8月22日至彰化縣一家游泳池練習潛水閉氣時，突發生溺水意外，一度性命垂危，經彰基醫院12天來全力搶救，如今雖然昏迷指數仍維持3，但生命跡象恢復穩定，院方也認為這是因他「求生意志強烈」，盼各界為他集氣加油，能早日康復。

張男上月22日晚間在一家游泳池練習憋氣，未料潛入水中憋氣4分鐘後突然往下沉，發生溺水，救護人員獲報到場時張已無呼吸心跳，送醫搶救後恢復心跳，但昏迷指數3，性命垂危，「為了媽媽和所有愛你的家人，一定要加油喔！」彰化縣長王惠美、警專校長鍾國文等人獲悉消息也先後到院探視、鼓勵張男及其家屬，盼出現奇蹟。

▲彰化縣長王惠美前往醫院探視張男及家屬。（圖／彰化縣政府提供）

彰化基督教醫院表示，張男到院時已陷入昏迷且無呼吸心跳，搶救後恢復心跳，昏迷指數3，性命垂危。經12天搶救，張男血壓、心跳逐漸恢復跡象，24小時洗腎，雖然目前昏迷指數仍是3，還是有生命危險，但感受得到張「求生意志強烈」，醫院、家屬都感到相當振奮，呼籲各界為他加油打氣，能早日恢復健康，重返他心愛的警察崗位。

▲警專校友會人員致贈慰問金給張男家屬。（圖／彰化縣警局提供）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

近800名館粉繳2300多萬元「2個月後」才能用！中市：尚未核准竣工

26歲騎士撞「違停休旅車」破頭慘死 家屬招魂望紅線悲慟不語

台中店傳被洗錢集團相中！館長「半路攔截」惹殺機 警：匪夷所思