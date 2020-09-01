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近800名館粉繳2300多萬元「2個月後」才能用！中市：尚未核准竣工

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▲▼成吉思汗台中旗艦店1日開放參觀報名，吸引近800名館粉到場排隊。（圖／記者白珈陽攝）

▲成吉思汗台中旗艦店1日開放民眾參觀報名。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

「館長」陳之漢擴張版圖，1日成吉思汗台中旗艦店開放民眾參觀並招募會員，前800名報名可獲早鳥優惠及外套、T恤等禮物，吸引近800名健身愛好者排隊報名繳費，讓該店第一天對外開放即擁有逾2300萬收入。然而該店目前尚未獲得竣工執照，都發局表示，在未獲得竣工核可前，不得營運或試營運，對此，館方回應，試營運於11月1日才開始進行，在此之前僅開放參觀。雖未有違法情事，但也就等於今日已繳交費用的近800名會員，須2個月後才能進場使用。

成吉思汗台中旗艦店1日開放參觀並招募會員，有館粉甚至從昨晚就到場排隊。活動從今日早上11時開始，現場排隊區域分成3年會員制及2年會員制，前300名加入3年制會員可獲得外套、T恤，前500名會員加入2年制會員則只有T恤；3年制會費36000元，2年制會費25500元，據館方說法，今日800名優惠名額幾乎發放完畢，即是開放參觀第1天就有了2300多萬的收入。

▲▼成吉思汗台中旗艦店1日開放參觀報名，吸引近800名館粉到場排隊。（圖／記者白珈陽攝）

▲成吉思汗台中旗艦店1日開放參觀報名，吸引近800名館粉到場排隊。

然而，台中市政府都發局今日指出，成吉思汗健身俱樂部原址是尊龍KTV，在1999年即取得使用執照，如今健身房要變更使用，目前已知內部已完成變更設計，並在8月28日向市府提出「掛件申請建築物變更使用執照竣工」送件，送件後約1個月左右，相關單位才會派人前往察看，屆時若沒問題即可核准，因此「尚未取得竣工核可前，不得營運，包括試營運」，目前只能參觀，導覽，要營運最快也要1個月後。

▲▼成吉思汗台中旗艦店1日開放參觀報名，吸引近800名館粉到場排隊。（圖／記者白珈陽攝）

▲成吉思汗健身俱樂部原址是尊龍KTV。

對此，館方表示今天只是開放店內環境及健身器材給民眾參觀，並提供早鳥優惠方案供現場報名「並無開放營業」，早已預留「市府審核期」。館方說，台中旗艦店1日至15日中午12時至凌晨0時開放民眾參觀，直至11月1日才開始試營運。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼館方表示，台中旗艦店1日至15日中午12時至凌晨0時開放民眾參觀，直至11月1日才開始試營運。 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

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