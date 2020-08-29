42歲爸帶2童戲水被浪捲走！家屬岸邊呼喚一晚...消波塊悲慟認父屍

▲李男被救起時已經明顯死亡 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄旗津28日下午發生一起遊客落海失蹤案，42歲的李姓男子帶著12歲及10歲的孩子前往福興宮後頭沙灘戲水，沒想到路人看到2小孩陸續被浪打上岸，但李男卻失去蹤影，急忙通報，經過搜救後，終於在29日清晨5時35分，在距岸約10公尺消波塊內發現李男，但李男早已沒有心跳、身體冰涼，明顯已經死亡。

這起意外發生於28日下午15時多，第七巡防區指揮部接獲民眾118報案，於旗津福興宮後方沙灘有遊客戲水失蹤，立刻動員第五岸巡隊旗津責任區兵力、第五海巡隊線上巡防艇會同旗津消防分隊及高雄海上救難協會投入搜救任務。據了解，42歲的李姓男子帶著12歲及10歲的孩子，從苓雅區搭公車前往福興宮後頭沙灘戲水，目擊民眾看到2小孩陸續被浪打上岸，但卻一直沒看到大人，才趕緊通報，經現場消防人員檢傷後小孩意識清楚，僅有些許嗆傷，已送往旗津醫院救護，但現場海域搜索卻一直沒發現失蹤父親。

▲家屬等在岸邊期待有奇蹟發生。（圖／記者洪靖宜翻攝）

為了把握黃金時間救人，隨即申請空勤總隊派遣空偵機投入搜救，一共投入1艇、29人及空偵機，但至晚間8點仍一無所獲，加上天色昏暗只好暫停救援行動，家屬只能在岸邊聲聲呼喚，期待會有奇蹟發生。





▲但最後李男被救起時已經明顯死亡 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

隔天一早5時30時，重新搜救行動，最後在距岸約10公尺消波塊內發現一名男子，由現場搜救人員合力拉起，但被救起時人已無呼吸心跳，明顯死亡，並經家屬悲慟認屍後，確定為李姓男子。