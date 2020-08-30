男童「詭異水母漂」臉發白！他用6步SOP成功救醒　網讚：戰勝害怕

▲小男孩在泳池深水區溺水。示意圖，非本文當事人。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

為了消暑，許多人都喜歡玩水、游泳。一名網友日前在泳池時，發現一個小男孩在深水區「異態水母漂」，於是他便向前關心，豈料對方竟口吐白沫，臉部呈蒼白狀態，嚇得他腦袋一片空白；而後，他才終於想起先前應考救生員所學，於是便用6步驟急救小男孩，而對方也在1分鐘後開始恢復呼吸，目前也平安無大礙。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，他上周在泳池的深水區看見一個小男孩在練習「水母漂」，不過由於整體姿勢相當異常，因此他便向前關心。原PO形容，當下迎面而來的畫面令他立刻傻住，「（小男孩）整個臉部就好像殯儀館冰櫃拉出來」，而鼻子、嘴巴周圍也出現了口吐白沫的現象。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，他見狀後腦袋一片空白，雖然自己考過救生員，同時身為救生教練，不過面對這樣的情況還是第一次，他花了幾秒的時間冷靜，最後才以課堂所學的SOP開始急救小男孩。



1. 確認體溫

2. 如停止呼吸，確認有無心跳、脈搏

3. 趕快讓溺水者保持復甦姿勢

4. 清除口腔異物並暢通呼吸道

5. 測試疼痛反應

6. 持續暢通呼吸道並清除口腔異物，拍背喚醒

▲原PO將男孩救起後，用6步驟喚醒對方。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

原PO執行了上述SOP後，小男孩也在將近1分鐘左右張開雙眼，吐出一些分泌物，並開始大口呼吸。事後，小男孩的家人也陪同至醫院檢查肺部積水，所幸觀察兩天後，並無大礙。

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「不管怎樣，你在第一時間就把小男孩救醒了」、「謝謝你救了一個孩子」、「幸好你發現了」、「很棒！臨危不亂」、「你戰勝了你的害怕，拯救了一個正在更害怕的小孩」、「讚，但是接下來要開始究責了，第一是救生員當時在哪，再來陪同的父母在哪，這些都是重點」。