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台中店傳被洗錢集團相中！館長「半路攔截」惹殺機　警：匪夷所思

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▲館長遭槍擊。（圖／翻攝自館長臉書）

▲館長遭槍擊。（圖／翻攝自館長臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

「館長」陳之漢日前遭連開3槍，案情背後不單純，近日傳出成吉思汗台中館這塊土地，其實早有買家覬覦，背後是中部一個「勢力大到嚇死人」的洗錢集團。對此，台中市刑大大隊長陳炯旭表示，槍擊案暫時沒有與館長在台中設館有關。

館長遭槍擊的原因引發外界多方揣測，先前在地方上傳出，是因為他去年10月租下臺中11期崇德商圈原本的尊龍KTV酒店，捲入地主與酒店經營者的租約糾紛。

近日則再傳出，早有買家覬覦成吉思汗台中館這塊土地，該洗錢集團原本也想買或租下該址做健身館，不過真正的目的，是作為經營偏門生意的洗錢管道，而館長半路殺出致他們忍不下這口氣。

▲成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館（圖／記者白珈陽攝）

▲成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館。（圖／記者白珈陽攝）

據《聯合報》報導，台中市警局刑大隊長陳炯旭對此表示，「館長」陳之漢遭槍擊一案，由新北市警局、刑事局共同偵辦，若有中部人士在背後操作，新北市警局也會協請台中市警局協助調查，但截至目前為止，都沒有收到任何有關新北市警局函文通知協查的訊息。

陳炯旭說，另外根據刑大同仁訪查的回報，槍擊案也暫時沒有與館長在台中設館有關，目前的媒體報導都流於捕風捉影，沒有具體證據，若有接獲具體情資，也將全力查緝不法分子到案。

▲成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館（圖／記者白珈陽攝）

▲排隊的人潮。（圖／記者白珈陽攝）

報導引述一名資深刑警分析，稱若中部有一個「勢力大到嚇死人」的洗錢集團，迄今仍在檯面上運作，甚至買凶殺人，豈不是擺明挑戰公權力，而且是在告訴檢警「趕快來抓我」，歹徒是謀取不法利益，而不是為了利益讓自己成為箭靶。

該名資深刑警表示，而且洗錢多是透過珠寶、黃金、虛擬貨幣、線上博奕等管道運作，所牽涉到的金額才會龐大，洗錢的數量才會驚人，洗錢集團要覬覦要經營健身房來洗錢，「倒是匪夷所思。」

該名資深刑警還指出，若真與館長在台中新設的場館有關，真要買凶殺人，為何要到木已成舟才動手，館長的槍擊案若真有幕後黑手，沒有真的牽涉到利益的事情，歹徒不會大費周章買凶殺人，館長台中館已在今天試營運，槍殺館長會讓歹徒獲利嗎？若從這角度思考，館長槍擊案應該就不會與台中館有關，而是與館長其他正在進行中的事業，且逐漸影響到歹徒利益，才可能萌生殺機，但真相如何仍待新北市警局與刑事局釐清。

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