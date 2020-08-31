　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

26歲騎士撞「違停休旅車」破頭慘死　家屬招魂望紅線悲慟不語

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼葉男家屬上午11時許回到事故現場招魂。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲葉男家屬上午11時許回到事故現場招魂，望著紅線悲慟不語。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區31日凌晨發生一起死亡車禍，一名葉姓男子騎乘機車行經建國路時，疑速度過快、未注意車前狀況，撞上違停紅線的休旅車，衝擊力道猛烈導致機車支離破碎，葉男則頭部受到重創當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。經抽血檢驗葉男酒測值超標，而休旅車駕駛高女因違規停車釀禍，警方依過失致死罪嫌將她移送法辦。

31日上午11時許台中市天空下起大雨，葉男家屬與法師回到事故現場進行招魂儀式，家屬神情悲痛，望著紅線不發一語，場面哀戚。

警方調查，葉男（26歲）31日凌晨12時許，於烏日區騎車沿建國路往南區方向行駛時，疑因天色昏暗，不慎撞上違停路邊的一輛休旅車，經送醫急救仍傷重不治。經聯絡休旅車主，得知車主妻子高女昨晚開車返家途中，約凌晨12時經過該地點時，車輛故障，因深夜找不到修配廠拖吊，才會將車子暫停在路邊。

▲葉男撞上違停在紅線處的休旅車，連人帶車重摔倒地，當場失去生命跡象。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲葉男撞上違停在紅線的休旅車，連人帶車重摔倒地，當場失去生命跡象。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼葉男家屬上午11時許回到事故現場招魂。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲葉男家屬上午11時許回到事故現場招魂。（圖／記者白珈陽翻攝）

烏日交通分隊表示，經抽血檢測，發現葉男血液中酒精濃度換算呼氣值達0.87mg/l，有酒後駕車情形；高女雖擺放三角警示錐於車後，但臨停紅線屬違規行為，將依法開罰，又造成騎士車禍致死，將依過失致死罪送辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

后里2鐵馬出租業當街鬥毆！嗆「議員我親戚」…王朝坤忙撇清

女山友攀登池有山摔6米峭壁右腳骨折　空勤直升機送醫治療

影／16歲無照少年騎車載妹摔10米深橋下　脊椎「爆裂性骨折」2人恐癱

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
女童遭捲上天救命恩人曝光！憲兵退伍男跳起一把抱下：很心疼
高雄少女在哪！？　嫌疑車駕駛37歲大叔曝行蹤
韓2男2女坐SUV高速衝撞「美軍裝甲車」！車體凹陷4死
嫌犯車內曝！大坨衛生紙擺椅上髒爆　少女仍失蹤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

縱火燒死電眼按摩妹！狠男辯：想嚇嚇她…遭判無期徒刑

女童遭捲上天！救命恩人曝「風箏纏脖」　他跳起一把抱下：很心疼

26歲騎士撞「違停休旅車」破頭慘死　家屬招魂望紅線悲慟不語

旅行社員工私營中韓柬埔寨地下匯兌　據點遍台經手逾2億

「世間最兇殘子彈」曝光！不會立即奪命...但讓人極度痛苦多日亡

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲大叔喊不認識：她搭我便車

嫌疑車內部曝！宛如行動旅館髒爆…大坨衛生紙擺椅上　少女仍失蹤

PO文抹黑「館長」：有7項前科的網紅！　國安局退役上校判刑3月

懷疑台塑海外百億資產為遺產？王文洋告手足等7人再議遭駁回

快訊／台鐵自強號龍井...1男「頭顱破裂慘死」倒臥平交道旁！

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

縱火燒死電眼按摩妹！狠男辯：想嚇嚇她…遭判無期徒刑

女童遭捲上天！救命恩人曝「風箏纏脖」　他跳起一把抱下：很心疼

26歲騎士撞「違停休旅車」破頭慘死　家屬招魂望紅線悲慟不語

旅行社員工私營中韓柬埔寨地下匯兌　據點遍台經手逾2億

「世間最兇殘子彈」曝光！不會立即奪命...但讓人極度痛苦多日亡

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲大叔喊不認識：她搭我便車

嫌疑車內部曝！宛如行動旅館髒爆…大坨衛生紙擺椅上　少女仍失蹤

PO文抹黑「館長」：有7項前科的網紅！　國安局退役上校判刑3月

懷疑台塑海外百億資產為遺產？王文洋告手足等7人再議遭駁回

快訊／台鐵自強號龍井...1男「頭顱破裂慘死」倒臥平交道旁！

縱火燒死電眼按摩妹！狠男辯：想嚇嚇她…遭判無期徒刑

昆凌與老公戴對戒放閃還不夠　時尚貨也要同系列

女童遭捲上天！救命恩人曝「風箏纏脖」　他跳起一把抱下：很心疼

3大因素淡季翻紅！　信義8月交易年增3成3

嘉大設立術科考照訓練場　無人機專業飛手證照化　

台灣產的優先用！　黃偉哲到餐廳貼「國產豬」標章

中職／江坤宇首度爭個人獎　取得金手套、最佳九人資格

壓力大到受不了？過於焦慮「可能發生」的事　當心腦袋拉警報

「恐怖分子和小偷才需要蒙臉」　義大利市長超扯理由禁戶外戴口罩

大喜之日遭夫「狠砍42刀」亡　20歲新娘送醫已無心跳死狀慘

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

社會熱門新聞

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

國一女見網友失聯　學校3項聲明

館長案槍手速成「殺手」　安家費曝

破窗尋女友見「男裸躺在床」！下秒慘遭K破相

少女失聯定位後又關機　警鎖定旅館找人

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

高雄少女GPS又動了！警轉移陣地搜尋

館長首度現身直播：第一槍對著我頭開

更多熱門

相關新聞

酒駕4次都罰錢　他第5次犁田下場曝

酒駕4次都罰錢　他第5次犁田下場曝

台南49歲郭姓男子先前酒駕4次被抓，但都只有罰錢，今年3月13日晚間9時許他在朋友家喝完3瓶啤酒，隔日清晨返家途中卻在宮廟前自摔「犁田」。雖然整起事件並未波及其他用路人，不過，台南地院法官考量到郭男已經是第5次酒駕，最終裁定判處有期徒刑8月，併科罰金1萬元，全案仍可上訴。

三重男追撞公車額頭爆血　下車裝鎮定：我酒駕

三重男追撞公車額頭爆血　下車裝鎮定：我酒駕

涉縱放酒駕男　宜蘭賴姓警副分局長被訴

涉縱放酒駕男　宜蘭賴姓警副分局長被訴

高雄女自撞電桿！下秒加速急逃　警追查秒聞濃濃酒氣

高雄女自撞電桿！下秒加速急逃　警追查秒聞濃濃酒氣

男子酒後駕車竟撞入警所圍籬「自投羅網」

男子酒後駕車竟撞入警所圍籬「自投羅網」

關鍵字：

違規停車酒駕烏日

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

15歲小小彬升高中了！

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

楊偉中逝世2年　陳以真首PO文：很思念

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

梅莎最接近台灣時刻到　將轉強颱

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面