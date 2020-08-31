26歲騎士撞「違停休旅車」破頭慘死　家屬招魂望紅線悲慟不語

▲葉男家屬上午11時許回到事故現場招魂，望著紅線悲慟不語。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區31日凌晨發生一起死亡車禍，一名葉姓男子騎乘機車行經建國路時，疑速度過快、未注意車前狀況，撞上違停紅線的休旅車，衝擊力道猛烈導致機車支離破碎，葉男則頭部受到重創當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。經抽血檢驗葉男酒測值超標，而休旅車駕駛高女因違規停車釀禍，警方依過失致死罪嫌將她移送法辦。

31日上午11時許台中市天空下起大雨，葉男家屬與法師回到事故現場進行招魂儀式，家屬神情悲痛，望著紅線不發一語，場面哀戚。

警方調查，葉男（26歲）31日凌晨12時許，於烏日區騎車沿建國路往南區方向行駛時，疑因天色昏暗，不慎撞上違停路邊的一輛休旅車，經送醫急救仍傷重不治。經聯絡休旅車主，得知車主妻子高女昨晚開車返家途中，約凌晨12時經過該地點時，車輛故障，因深夜找不到修配廠拖吊，才會將車子暫停在路邊。

▲葉男撞上違停在紅線的休旅車，連人帶車重摔倒地，當場失去生命跡象。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲葉男家屬上午11時許回到事故現場招魂。（圖／記者白珈陽翻攝）

烏日交通分隊表示，經抽血檢測，發現葉男血液中酒精濃度換算呼氣值達0.87mg/l，有酒後駕車情形；高女雖擺放三角警示錐於車後，但臨停紅線屬違規行為，將依法開罰，又造成騎士車禍致死，將依過失致死罪送辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下



【更多新聞】



后里2鐵馬出租業當街鬥毆！嗆「議員我親戚」…王朝坤忙撇清



女山友攀登池有山摔6米峭壁右腳骨折 空勤直升機送醫治療



影／16歲無照少年騎車載妹摔10米深橋下 脊椎「爆裂性骨折」2人恐癱