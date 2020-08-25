「想像爸爸一樣救人」！殉職英勇消防員李翰霖兩子從警　么兒攻讀消防

▲敬鵬大火殉職小隊長李翰霖么兒李政霆（左三）毅然繼承父職考入警專消安系，哥哥李政和目前也投入警職工作。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2018年4月桃園市敬鵬印刷電路板工廠大火，造成桃園市消防局6名消防員殉職，其中消防小隊長李翰霖的大兒子甫從警專畢業投入警職，小兒子李政霆也順利考取警專39期消防安全系，克承父親救災遺志。

李政霆25日在警專安排下接受媒體訪問，表示他對父親救災英勇義行相當崇拜，覺得當消防救災人員很有意義，加上父親從小就常跟他講火場救人的事蹟，就算父親在火場中英勇殉職，他也還是會想當消防員繼續努力救人。

李政霆一家受訪時，包和李政霆的祖母、母親談到殉職的家人時仍激動落淚，甚至家人一度不希望兩兄弟繼續從事警消工作，後來在桃園市消防局擔任組長、李政霆大伯父李龍潭勸說下，母親和祖母才願意支持，李政霆祖母更哽咽向媒體表示：「政霆說要完成父親遺願，要向爸爸一樣救人。」

警專表示，敬鵬工廠大火促成了消防法修法改革，並賦予火場搜救人員退避權、調查權和資訊權入法，往後消防救災人員可以憑藉現場專業判斷，確定無生命危險才會進入火場，這是6名殉職的消防英雄以生命促成的修法，校方非常感謝這些先烈的付出，也希望李家兩子能繼承李翰林英勇救人的值勤精神繼續奉獻社會。

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