三倍券挺身障！　雲嘉南21家庇護工場促銷上路

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，雲嘉南21家庇護工場促銷活動已陸續上路，盼民眾用三倍券來力挺身障就業。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

受到疫情影響，今年庇護工場的產品銷路大受衝擊，為協助弱勢團體衝買氣，勞動部加碼補助庇護工場每家20萬元行銷費用，雲嘉南21家庇護工場促銷活動已陸續上路，盼民眾用三倍券來力挺身障就業。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，庇護工場是協助身心障礙朋友進入一般職場前的中途職場，勞動部提供補助，設有就業服務員及行銷人員等，給予各項職能支持與協助，今年受到疫情影響，庇護工場實體義賣設攤等收入減少，特再加碼補助行銷費用，盼能提升買氣、衝刺秋節訂單，劉邦棟說，希望民眾多加支持庇護工場，給予自力更生的身障朋友更多信心，肯定他們的努力與付出。

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本次雲嘉南共21家庇護工場推出振興三倍券優惠，台南市包括喜憨兒台南庇護工場購買冷凍食品滿1000元送500元等值商品、蓮心園庇護農藝工場消費滿3000元加碼送1000元限定商品、創義印務設計庇護工場消費滿200元贈設計師文創商品1個；嘉義市包括再耕園餐廳庇護工場餐費享85折、再耕園保康清潔隊消費滿250元打8折；雲林縣則有緣享庇護養花場消費滿1500元送200元折價券、旺安庇護工場購買清潔服務滿2000元送精美家事清潔組等。

此外，民眾購買庇護工場的產品，還可再參加「2020庇護工場產品及服務採購競賽活動」，只要登錄今年7月15日至10月15日在庇護工場採購的發票即可，「早鳥回饋」單筆滿1萬元送2000元庇護產品回饋購物金(限前100名)，「競賽回饋」則是累積採購金額的前10名將按比例核發，總計108萬元庇護產品回饋購物金，歡迎民眾與公司團體踴躍採購。

雲嘉南庇護工場促銷優惠活動陸續上線，可上雲嘉南分署官網查詢(https://s.yam.com/zgVED)，欲參加庇護工場採購競賽可上活動官網登錄發票(https://s-workshop.com.tw/)，全國庇護工場產品及服務資訊可上勞動力發展署官網查詢(https://s.yam.com/RBDn9)。

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