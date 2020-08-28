糊塗哥洗衣「慘成三倍雪花」後續曝光　妹超狂拼3/4成品...1原因哭了

▲糊塗哥洗衣「三倍券碎成雪花」！（圖／翻攝爆笑2公社）



網搜小組／劉維榛報導

日前本站報導《糊塗哥洗衣「三倍券碎成雪花」3000元慘廢 網笑爛：還倒貼》，一名女網友傻眼透露，哥哥7月領到三倍券，洗衣服卻忘了拿出來，下場慘變「雪花三倍券」。事隔1個月，原PO分享後續處理，已盡力把500元拼湊還原3/4，無奈民眾無法向政府換新鈔，也就是說，即使湊出原貌，店家也不見得敢收。

一名女網友在臉書《爆怨公社》哭笑不得表示，家有天兵老哥，上個月領完一包3000元三倍券，原封不動放在衣服裡，洗衣服又忘了掏出來，如今慘成「三倍屑」模樣。事實上，三倍券官網有解答自救法，如下：

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1.破損，但餘留部分在四分之三以上。



2.破損，但殘片能完整拼合。



3.污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。

事隔1個多月，原PO又在《爆笑2公社》曝後續狀況，看著慘不忍睹的雪花券，這段時間只能賣力拼湊，「我盡力了也快放棄了，拼得滿身大汗」，就是因為怕吹散了，她無法開電風扇，「拼著拼著感覺在三溫暖...徵求拼圖達人！」

▲原PO拼到懷疑人生！（圖／翻攝爆笑2公社）

原PO努力拼出3/4原貌，「這樣有了吧？還有好多殘破的...拼得有點累」，但崩潰的是，即使拼成完整一張500元，「政府單位不會換給我，只有商家去銀行兌換才可以，但我目前是已經放棄了...」

慘況曝光後，網友紛紛幫QQ回應，「沒事，我家狗直接咬碎1000，連拼都拼不回來，自己抬高身價」、「拼好感覺也不能用了」、「拼起來好像也不能換新的，好像只能標框當紀念」、「昨天我還遇到一位民眾把振興券丟到洗衣機裡面洗，然後打來全家問怎麼辦，可以換新嗎」、「自製拼圖，500元有點貴」。