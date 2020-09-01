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台南藍議員爆料「出現假三倍券」！ 法官：言論自由…判免罰

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▲▼三倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲議員收到化妝品廠商消息指稱坊間出現假三倍券，開記者會爆料遭檢方法辦，而法官以「言論自由」判免罰。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者陳羿妏／台南報導

國民黨台南市議員王家貞、李中岑等4人於7月間爆料「坊間出現假三倍券」，遭台南地檢署約談，事後被依違反社會秩序維護法送辦。不過，案經台南簡易庭審理，認定4人是對「振興三倍券」時事提出針貶，屬憲法言論自由保障範圍內，因此判4人免罰，可上訴。

判決指出，勞姓化妝品原料商因聽聞下游廠商談論「無梅花浮水印的三倍券」，無法分辨真假，有人建議他向距離公司最近之台灣銀行大里分行洽詢。孰料，勞男7月19日卻將上述訊息，以「小心一點我有認識的店家已收到假的了...拿到台銀請它們鑑定後證實是假的」等字句轉傳至包含王家貞、李中岑以及王家貞的李姓女助理等4人在內的LINE群組。

▲不滿蘇貞昌一再仇視台南又玩弄治安，國民黨市議會黨團放話，絕不讓新警局長議會備詢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議員王家貞。（圖／記者林悅翻攝）

女助理瀏覽訊息後，未經查證即轉知王家貞，而王家貞、李中岑隨後召開記者會，王家貞稱「可是民間已經有收到『偽三倍券』，拿去換的時候不被...就是被拒收。拿到台灣銀行的時候，台灣銀行說這是偽券，偽的、假的。」李中岑則發表「我剛剛跟家貞姐說，我有一個朋友因為收到假的三倍券，他在他的門口直接貼上『即日起，本件拒收三倍券』」；會後，李中岑還向記者表示「當她要拿去銀行換錢的時候，銀行跟他說『你這張是偽三倍券』」等語。檢方認定4人行為，涉犯散布謠言，足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法送辦。

▲台南市議員李中岑（圖／翻攝臉書）

▲國民黨台南市議員李中岑。（圖／翻攝李中岑臉書）

事後4人坦承有上開行為，但否認散布謠言。法官認為，轉傳訊息、記者會內容雖涉及行政院發行振興三倍券，不過三倍券之發放是因新冠肺炎期間，影響社會經濟，自屬公共政策，為可受公評之事，因此4人對於三倍券時事提出針砭，屬憲法保障言論自由之範疇，難認故意捏造不實謠言。

另外，經濟部中小企業處也於記者會後，隨即發布即時新聞澄清，法官最終以無影響公共安寧之具體事證，判王家貞等4人免罰，全案仍可上訴。

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