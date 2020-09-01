美豬來台不會有大量利潤　陳吉仲：美國要的是「國際遊戲規則」

▲民眾擔心日後吃到含瘦肉精美豬，尤其散裝食品，陳吉仲強調一定會「強制標示」。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

含萊克多巴胺美豬明年一月將進口至台灣，農委會主委陳吉仲今（1日）接受公視有話好說專訪提到，美國不會因為瘦肉精美豬得到大量利潤，只是為何經濟利益這麼少，還要不斷要求台灣開放，重點是他們要的是按照 「國際遊戲規則」，否則競爭不公平。

不少民眾擔心日後吃到含瘦肉精美豬，尤其散裝食品，陳吉仲強調一定會「強制標示」外，店家若使用國產豬，可貼上標籤。主持人陳信聰問，假設賣大腸麵線買便宜美國豬大腸，滷久一點，蒜頭多加，可能吃不出來，明明成本低還貼台灣豬標籤，農委會真查的到？陳吉仲回應，萊克多巴胺安全容許量，在美國養豬不管有沒有用，估計成本到台灣價格1公斤差不到1元，成本差不多時怎麼可能含萊克多巴胺的豬肉或大腸會突然大量的進來。

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▲陳吉仲說，美豬來台美國不會獲取大量利潤，他們要的只是國際遊戲規則。（圖／記者黃克翔攝）



主持人認為邏輯不太對，若用不用瘦肉精成本都差不多幹嘛用，美國又何必給台灣壓力？陳吉仲說，台灣是活體豬拍賣，看不到瘦肉比例，美國屠體拍賣，要的是後面價值，實際上美方比例用的愈來愈少，瘦肉精美豬來台，美國也增加不到大量利潤，為何這麼少經濟利益要不斷要求台灣開放，重點是他們要的是按照 「國際遊戲規則」，否則競爭不公平。

陳信聰問，歐盟、俄羅斯和大陸等先進國家也沒進口，都可以說不要跟美國玩，美國也不會給壓力、不會罵，或稱不照國際標準，為什麼中華民國就要被美國壓著打？陳吉仲說，這是另外一個議題，台灣在國際地位經濟發展，出口加進口值佔GDP 40%，出口10兆中，1.4兆是賣到美國，所以國際貿易的部分就是要有公開透明遊戲規則。