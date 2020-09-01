吃過量香蕉會致命？　農委會闢謠：成年人一天吃6根沒問題

▲香蕉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

富含蛋白質、膳食纖維等營養成分的香蕉，是許多人的所愛。不過，近日有網友在臉書轉貼吃太多香蕉會致命的報導，農委會今（1）日出面闢謠，成年人一天吃6根香蕉是沒問題的，除非是腎功能較差的民眾，不能攝取過多的鉀，才要避免吃過量的香蕉。

事實上，這名網友PO出2015年的報導，當時一名英國演員說「人如果吃超過6根香蕉就有可能喪命」，但隨後被營養學家打臉，指出要吃香蕉吃到心跳停止、致命，可能要一次狂嗑400根才會有鉀過量的問題。

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消息一出，農委會製成一張圖破除迷思，針對網友的造謠「六根蕉致命法」，其實成人一天攝取六根香蕉是沒問題的，但同時提醒腎功能不好的民眾，不要一次性大量吃掉過多的香蕉，最後還是強調「不論什麼食物都不要過量攝取」。

▲農委會表示，成年人一天吃6根香蕉是沒問題的。（圖／翻攝農委會臉書）

另一方面，營養師趙函穎曾指出，香蕉富含維生素B6、維生素C、鉀、鎂等礦物質，能夠補足人體不足之營養素，有助於刺激腸胃蠕動幫助排便，但建議一次一根就好。

香蕉即便看似營養均衡，但也不能吃太多，趙函穎說，由於水果中的果糖須靠肝臟代謝，因此本身三酸甘油脂過高或肝臟功能差者不能吃太甜食物。另外，腎臟有問題的人也禁吃高鉀的香蕉，「如果有慢性病的問題，要與營養師討論水果攝取量，以免傷身。」

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