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開放瘦肉精美豬換取FTA門票？醫：當執政當局的養豬支持者很辛苦

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▲蘇偉碩醫師認為，指出長期食用含萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉，對國人健康會造成嚴重危害。（圖／記者林悅翻攝）

▲蘇偉碩醫師認為，長期食用含萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉，對國人健康會造成嚴重危害。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

大力反對美牛、美豬進口的前高榮台南分院心身科醫師蘇偉碩在其臉書指出，要當執政當局的養豬產業支持者還真的很辛苦！開放萊克多巴胺美豬換取跟美國簽定FTA的門票嗎？那麼未來美國豬肉的進口關稅就會一路降到零！

前高榮台南分院心身科醫師蘇偉碩在其臉書指出：「說實在的，要當執政當局的養豬產業支持者還真的很辛苦！開放萊克多巴胺美豬換取跟美國簽定FTA的門票嗎？那麼未來美國豬肉的進口關稅就會一路降到零！（現在是12.5％），有萊克多巴胺的美國豬肉即使遠渡重洋，售價還是遠低於台灣豬肉的飼養成本（台灣豬肉就算賠本也賣不贏有萊克多巴胺的美國豬肉）！在疫情造成的不景氣與高失業率中，低價就是王道！絕對可以橫掃外食族的便當市場」。

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▲蘇偉碩醫師認為，指出長期食用含萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉，對國人健康會造成嚴重危害。（圖／記者林悅翻攝）

▲蘇偉碩醫師，質疑政府開放美豬進口政策。（圖／翻攝自蘇偉碩醫師臉書）


蘇偉碩：「含萊克多巴胺的美國低價豬肉更有機會成為台灣中低階層的主要膳食蛋白質來源（否則學童的營養午餐何必禁用美國豬肉？），要台灣的養豬產業先犧牲原來守住的萊克多巴胺防線，去交換和美國談判的機會，談成之後必須再降低美國豬肉進口關稅來和台灣養豬產業競爭，而且還要開放低關稅的美國老牛肉來搶臺灣豬肉的市場！先砍了自己的一隻腳，去交換一張門票，讓別人來剁自己手！說實在的，要當執政當局的養豬產業支持者還真的很辛苦！」。
據了解，前高榮台南分院心身科醫師蘇偉碩，之前即大力呼籲禁有瘦肉精的美豬進口，他日前接受邀請，在立法院衛環委員會舉行「捍衛國人健康－瘦肉精美豬對全民健康風險影響」公聽會中，大聲疾呼，萊克多巴胺（瘦肉精）不只會對心血管疾病造成危害，也可能會對人類大腦產生作用，因而誘發思覺失調症、躁鬱症等疾病，一旦開放售價較便宜的瘦肉精美豬進口，成為國小學童的營養午餐，對孩童健康將產生劇烈影響。

蘇偉碩在會中強調，根據動物研究顯示，食用瘦肉精飼料的豬隻會增加攻擊性、互咬、脾氣暴躁，瘦肉精也可能使得乳癌、骨癌、肺癌、轉移性大腸癌等癌症轉移並使病情惡化，貿然開放進口瘦肉精美豬，對國人健康造成嚴重危害，政府和肉品進口貿易商不必負責任，風險是由所有民眾承擔，這合理嗎？」蘇偉碩強調，雖然人體攝取瘦肉精後需要4小時才能代謝出去，但在體內的影響卻是一生之久，在尚未進行完善的健康風險評估之前，絕對不宜貿然開放進口。

如今蔡英文總統宣布開放美豬美牛進口，對大力反對美國牛肉、豬肉進口的蘇偉碩而言，無疑難以接受，他4天前在臉書說：「是的，我還是反對開放含有瘦肉精的美國豬肉進口。」，並再度在臉書質疑政府開放美豬進口政策。

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