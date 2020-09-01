開放美豬遭疑「食安、農安向下沈淪」　陳吉仲：概括承受所有批評

▲含萊克多巴胺美豬明年一月進口台灣引發爭議。（圖／記者莊喬迪攝）



記者許展溢／台北報導

蔡政府開放含萊克多巴胺美豬進口，農委會4年前報告卻提到，將對整體產業衝擊143億，引發爭議，農委會主委陳吉仲今（1日）表示，概括承受所有批評跟責難，但否認此政策是倉促決定，並強調自己責任是要照顧全台農民，絕對不會讓開放影響養豬的人，會負全責。

陳吉仲今晚接受公視有話好說陳信聰專訪，主持人提到，美豬要進口台灣，農委會現在說沒影響，但若沒影響為何還要花百億基金協助農民，甚至還指出若不夠要再另外加碼百億？陳吉仲強調「不是農業衝擊補償措施」，是為了提升台灣養豬產業競爭力，如設置化製廠、改善設備等。

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▲面對爭議，陳吉仲表示，概括承受所有批評跟責難。（圖／記者黃克翔攝）



陳信聰點出爭議的還有，根據行政程序法，至少要公告周知60天等程序完備，顯然時間倉促，也沒有要交立法院審查，質疑真的有需要這麼趕？陳吉仲指出，不管國民兩黨，彼此都在用過去講的話檢視，包括自己也是，民進黨2012年反對國民黨，或當初國民黨贊成，現在反對民進黨執政決定，都同樣用最嚴格標準檢驗，包括程序質疑都是很好的質疑。

陳吉仲接著表示，「都要概括承受所有批評跟責難」，但否認倉促決定宣布此事，那跟事實不符合，提到之前自己長期處理食安、農業跟重大經貿議題，不是平常在準備，不可能8月28日宣布，重申「重大經貿議題，瞬間決定不可能」，是要有完整規劃籌備討論，不是匆促決定，現在最重要工作是化解、消除所有疑慮，若這兩項工作做好對國家是很大的進步。

▲洪箱質疑政府在食安和農安決策是向下沈淪 。（資料照／記者許展溢攝）



曾任農陣理事長的苗栗灣寶農民洪箱，請陳信聰代問「食安和農安應是向上提升，現在卻向下沈淪」，怎麼會用開放瘦肉精方式，若農藥無毒，是不是大家盡量用，陳吉仲回應，百分百同意支持洪箱觀點，但面對萊克多巴胺豬肉，自己是農委會主委，要照顧全台農民，絕對不會讓開放影響養豬的人，會負全責。