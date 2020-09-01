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拉投資　陸推外商企業投訴機制

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▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲為吸引外商投資，中國大陸推出新的政策，建立企業投訴管道。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

繼《外商投資法》於今年1月1日起實施後，為進一步優化營商環境，大陸商務部31日再發布《外商投資企業投訴工作辦法》，將於10月1日起實施，旨在取代現行《暫行辦法》，更全面的受理受到行政等行為侵害的外商投資企業投訴。


大陸商務部外資司司長宗長青表示，2006年，商務部發布《外商投資企業投訴工作暫行辦法》以來，各級投訴工作機構積極協調外商投資企業投訴，化解矛盾和問題，對提升外商投資服務水平、不斷優化外商投資環境等起到了積極作用。

商務部強調，隨著不斷擴大對外開放、利用外資工作不斷發展，外商投資企業、外國投資者對改善投資環境、更好保護其合法權益抱有更高期待。因此，商務部於2019年11月啟動《暫行辦法》的修訂工作，並於今年3月形成《外商投資企業投訴工作辦法（徵求意見稿）》。

針對即將上路的《外商投資企業投訴工作辦法》內容，大陸商務部指出，新的《投訴辦法》將未設立企業但展開投資的外國投資者納入投訴主體，同時增加商協會可向投訴工作機構反映投資環境方面問題的條款；針對世界銀行、中國歐盟商會、英中貿易協會等提出的應允許投訴人在投訴處理結果不滿時，可向上一級投訴工作機構投訴的建議，新的《投訴辦法》就不予受理決定或投訴處理結果有異議的作出明確規定等。

宗長青說，透過完善外商投訴工作機制和製度，將進一步優化外商投資環境，穩定外商投資預期和信心。

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