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年底餐飲業禁用塑膠吸管　大陸「禁塑」時間表出爐

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▲▼環保意識使紙吸管需求飆升50倍。（圖／CFP）

▲大陸今年底餐飲業將全面禁用塑膠吸管，多數城市禁用不可分解塑膠袋，導致紙吸管需求大增。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸商務部8月31日公布官方最新版的「禁塑」、「限塑」階段性任務通知，要求到2020年底，直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區禁止使用不可分解塑膠袋，大陸全國餐飲業禁止使用不可分解的一次性塑膠吸管，以持續往2025年，多領域禁用一次性塑膠品的目標邁進。

根據該項「關於進一步加強商務領域塑料汙染治理工作的通知」，大陸官方要求，到2020年底，直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動，禁止使用不可分解塑膠袋。

▲▼ 中國拒收塑膠等4大廢棄物「洋垃圾」，歐美哀嚎。（圖／CFP）

▲大陸公布新的禁塑、限塑時間表。（圖／CFP）

另同樣到2020年底，大陸全國範圍內餐飲行業，禁止使用不可分解一次性塑膠吸管；到2022年底，所有星級賓館、酒店等場所不再主動提供一次性塑膠用品，到2025年底，實施範圍擴大至所有賓館、酒店、民宿。

大陸商務部指出，2020年4月，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十七次會議修訂通過了《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》（以下簡稱《固廢法》），對商務領域塑料污染治理賦予了新的職責，提出了新的要求。

另針對電商、外賣等使用大量包裝材料的領域，商務部也提到，根據《固廢法》第六十九條規定，商品零售場所開辦單位、電子商務平台企業、外賣企業應當按照國家有關規定向商務部門報告塑料袋等一次性塑膠製品的使用、回收情況。

面對官方政策，去年包括星巴克、麥當勞等品牌，已在大陸推行改用無吸管杯蓋、紙質吸管等；商務部禁塑時間表發布後，海南省生態環境廳1日表示，海南進一步補充「禁塑」實施方案，提出將新增禁止部分塑膠製品的生產、銷售和使用的內容，包括全省範圍所有賓館、酒店、民宿等場所到2022年底不再主動提供一次性塑膠用品。

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▼上海星巴克使用紙吸管。（圖／記者魏有德攝）

▲▼上海星巴克,紙吸管。（圖／記者魏有德攝）

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