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解放軍4海域軍演　央視點名「震懾台獨及分裂行為」

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▲▼央視公布解放軍東海演習影片　3艦齊出「展示反台獨決心」。（圖／翻攝央視）

▲解放軍近期頻頻在周邊海域軍演。（圖／翻攝央視）

記者陳政錄／綜合報導

近期中共解放軍頻頻在東海、黃海、南海、渤海組織軍事演習，挑起台海敏感神經。對此，大陸官媒《央視》1日發表海峽時評點名，此舉是為了要「震懾台獨及分裂國家的挑釁行為」，是應對美軍造成台海緊張升溫的必要措施。

時評指出，解放軍之所以加強在相關區域練兵備戰，是因為近期美國在軍事層面狂打「台灣牌」。8月18日，美軍艦今年第8次通過台灣海峽，並靠近大陸海岸線航行；在解放軍演習期間，美國還派出高空偵察機闖入演習禁飛區進行干擾；同期曝出的多項對台軍售案中，更有嚴重威脅地區和平安全的武器。

▲大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部發言人吳謙日前也直言，軍演目的旨在震懾台獨。（圖／記者任以芳攝）

《央視》表示，針對美國一系列軍事挑釁動作，解放軍必須採取反制行動亮明態度，並以實際行動震懾一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為。

《央視》還說，民進黨把台海危機當作謀「獨」時機，將美國一些人為了自己的利益挑釁大陸當作「挺台」，叫囂「戰到最後一兵一卒」。在民進黨當局無底線追求「倚美謀獨」的當下，台灣正危險地從棋子滑向火藥桶。

該文最後重申，解放軍不主動針對任何國家與地區，但倘若美台勾連還不懸崖勒馬，繼續挑釁大陸底線，解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

值得注意的是，針對解放軍動向，我國防部昨日也發表最新的「109年中共軍力報告書」。報告指出，共軍依年度訓練期程規劃，東部戰區於每年6至9月間，針對台澎登陸作戰需求，於大陸東南沿海地區從事瀕海適應性訓練及渡島登海演練，藉以強化部隊聯戰指管及演練對台登陸作戰程序，並檢驗攻台作戰計畫，期間均循例透過傳媒渲染演訓作為，擴大加強對台「文攻武嚇」力度。

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