ROYAL博弈投資網詐騙遊戲點數　刑事局除暴特勤花蓮攻堅逮9人

記者張君豪／台北報導

刑事局日前接獲被害民眾檢舉，指稱花蓮縣新城鄉鍾姓男子租用舊公寓一樓民宅當作賭博詐騙機房，開設「Royal」投資博弈網站經營賽車博奕以及美金日幣等外幣投資，但民眾懷疑該網站後台有調整匯率藉此坑殺被害人，警方目前經10名被害人指證後，8月24日出動刑事局除暴特勤隊到該網站機房破門攻堅，共逮捕鍾姓主嫌（33歲、詐欺前科）在內總計7男2女9人到案。

▲該詐欺集團利用網美照片引誘民眾加入投資，8月24日9名集團成員遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲該詐欺集團利用網美照片引誘民眾加入投資。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊指出，該集團成員利用手機通訊軟體LINE，利用帥哥美女圖像，尋找國內單身男女網友攀談，假冒帥哥美女與被害人交往，欺騙被害人感情，待時機成熟再以上述博弈投資為由，誘使被害人購買遊戲點數提供給該集團加入線上博奕或者外幣匯率頭資騙，造成民眾投入資金有去無回、被害人多是經常使用手機的客運司機、導遊、學生等低頭族。

▲刑事局幹員攻入機房，電腦後台仍在運行當場遭警查扣。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事警察局偵查第四大隊接獲檢舉後，發現該詐欺機房隱身花蓮縣新城鄉一處公寓式住宅一樓，鍾嫌以每個月一萬多元代價租賃後購入電腦主機架設博弈投資網站行騙民眾，刑事局會同花蓮縣警刑大科偵隊、並出動刑事局除暴特勤隊共組專案小組，報請花蓮地檢署孝股檢察官指揮偵辦。

▲該詐欺集團攬客冒用的網美照片，藉此引誘民眾加入投資。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組見時機成熟，發動刑事警察局除暴特勤隊、科技研發科及花蓮縣政府警察局刑事警察大隊科偵隊等單位，於109年8月24日持臺灣花蓮地方法院核發搜索票前往花蓮縣新城鄉執行搜索，共逮捕9名詐欺機房成員到案，並查扣桌上型電腦8組、筆記型電腦1台、手機13支等贓證物。

警方指出，鍾嫌帶領一群8年級生利用公版網路博弈、投資網站程式，吸引民眾購買遊戲點數下注投資，並藉此規避警方查緝，但從今年7月起經營迄今近兩個月，雖然特警攻堅時順利查扣該博弈網站後台主機，但後台顯示投注營收金額高達新台幣3億元，但警方懷疑該數字的正確性，目前正循線追查幕後金主，9人訊後遭警方依加重詐欺、組織犯罪條例移送花蓮地檢署偵辦，訊後鍾姓主嫌等三名主要成員遭收押禁見，其他6人分依2~8萬元金額裁定交保。

刑事局呼籲：近期若有民眾透過網路投資「ROYAL博弈投資網站」造成財損，可逕洽聯絡刑事局偵四大隊第二隊檢舉提告求償。

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