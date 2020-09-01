館長槍擊案追藏鏡人　林口轄區8所輪班巡邏…檢察官擇日作筆錄

▲黃國昌擔任館長委任律師。（圖／翻攝黃國昌臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市警局成立專案小組偵辦828館長陳之漢槍擊案，追查槍手劉丞浩幕後指使者，而館長傷勢趨穩，已經轉往普通病房，但承辦檢察官還未指示專案小組對館長製作筆錄，釐清是否有與特定人士結仇，僅指派轄區分局輪班保護館長安全。

▼「3Q哥」陳柏惟、王定宇前往探視遭到槍擊的館長。（圖／取自3Q 陳柏惟臉書）

28日凌晨2時許，館長陳之漢在林口健身房前，遭23歲槍手劉丞浩近距離開了3槍，射穿右手臂、右大腿、小腿，其中大腿更造成嚴重的粉碎性骨折，當場跌落車外倒地，經送醫緊急開刀救回一命，經2天後，病情趨緩轉入普通病房。

日前館長粉絲團也貼文前立委黃國昌到院探視館長，自薦委任律師調查真相；台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、立委王定宇、陳柏惟、高嘉瑜等人紛紛到院探視慰問，但外界仍關心槍擊案的真相到底為何。

▼立委高嘉瑜到院探視館長並唱歌慰問 。（圖／翻攝臉書）

事發後，新北市警局也緊急成立專案小組，連日追查劉丞浩是否被教唆，幕後藏鏡人到底是誰，也成為這起事件最關鍵的部分，加上各界捕風捉影，懷疑涉及幫派尋仇、角頭利益，也是承辦檢察官要調查的重點，但專案小組仍未接獲指示對館長進行筆錄，僅指派轄區林口分局各派出所，輪班到醫院、健身房及住家進行巡邏保護。

他奶奶的美麗小秘訣

▼館長陳之漢手術後躺在病床。（圖／翻攝自飆捍臉書）