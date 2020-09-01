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歷經10年努力　基隆中山一、二路拓寬工程全線通車

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記者郭世賢／基隆報導

歷經10年的努力，基隆市中山一、二路拓寬工程終於順利完工，並在1日由市長林右昌等人主持通車典禮，當地中山區及鄰近仁愛、安樂區許多民眾都到場一同慶祝，林右昌表示，中山一、二路拓寬工程完工後，將加速推動火車站周邊城際轉運站、國門廣場、中山陸橋平面化等各項重大工程。

▲ 歷經10年努力 基隆中山一、二路拓寬工程全線通車。（圖／基隆市政府提供）

▲ 歷經10年努力，基隆中山一、二路拓寬工程全線通車。（圖／基隆市政府提供，下同）

林右昌表示，很多市民期待以久的中山一、二路拓寬工程，推動過程可說歷經艱辛，這項工程在2010年7月6日決標，同年9月12日由前市長張通榮主持開工典禮，他自2014年12月上任後，積極解決60多拆遷戶的問題，經過地方仕紳及民代與拆遷戶的配合，終於在2015年完成全部拆遷工作，全線工程才終於能夠全力推動。

林右昌說，歷經10年的努力，今天大家終於能夠一同慶祝工程完工，他也特別感謝張前市長及歷屆議長及議員們的協助，在施工過程中難免造成市民交通及生活不便，所幸有議員及里長們居間溝通化解，另外更要感謝交通部航港局及內政部營建署大力支持工程經費及技術建議等。

▲ 歷經10年努力 基隆中山一、二路拓寬工程全線通車。（圖／基隆市政府提供）

▲ 中山一、二路拓寬工程完工後，將加速推動火車站周邊城際轉運站、中山陸橋平面化等各項重大工程。

林右昌還說，中山一、二路拓寬工程完成之後，不僅改善基隆市港區西側道路長期交通壅塞、市區交通及都市景觀，舊港西高架橋拆除重建，也配合基隆市環港核心商業區都市再造；配合中山一、二路拓寬工程，也興建5餘米寬、3餘米高的共同管道，將電力、電信、警訊、軍訊、有線電視、寬頻及自來水等管線全部納管，徹底解決沿線長久以來管線紊亂情形。

林右昌強調，中山一、二路拓寬工程完工只是階段性成果，火車站周邊還有城際轉運站、國門廣場、中山陸橋平面化計畫，都將在後續一一推動，他也特別向大家解釋，由於中央要求優先改建危橋，市府將先進行市區仁愛橋改建，因此中山陸橋的改建期程稍微往後調整。

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▲ 歷經10年努力 基隆中山一、二路拓寬工程全線通車。（圖／基隆市政府提供）

▲ 歷經10年努力 基隆中山一、二路拓寬工程全線通車。（圖／基隆市政府提供）

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