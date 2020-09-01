▲「聽時光說古蹟」連結「全國古蹟日」，體驗基隆西岸豐富人文歷史。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局2020年「聽時光說古蹟」古蹟活化活動，結合「全國古蹟日」，將於9月19、20日兩天，於西岸各場域熱鬧展開，透過「大基隆歷史場景再現整合計畫」，重新連結西岸豐厚文化歷史，市長林右昌與文化局長陳靜萍1日表示，今年活動名為「來！西米路！」意思是西岸、白米甕、文化路徑，歡迎體驗西岸豐富人文歷史深度。

林右昌指出，基隆市「全國古蹟日」活動，這幾年受到民眾歡迎，去年開始逐步把計畫移向西岸的仙洞、白米甕周邊地區，這在過去是重要歷史空間廊帶，尤其，基隆在築港現代化後，西岸有著非常多現代化聚落及港務產業遺跡。今年活動別開生面，安排防空洞小劇場，歡迎大家走踏基隆西岸歷史場景。

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▲ 2020年聽時光說古蹟，將配合2020全國古蹟日舉辦活動，於9月19、20日在西岸各場域舉辦活動。

林右昌表示，除了仙洞岩及防空洞小劇場活動，從基隆燈塔及到白米甕砲台的步道，現是民眾踏青熱門景點，眺望基隆嶼、野柳及觀賞郵輪進出港的好地方，藉古蹟日活動，大家注目的眼光，開始從東岸逐步看到並關心，西岸豐富人文歷史深度，這是今年活動特別意義。

文化局長陳靜萍表示，自2015年起，以「聽時光說古蹟」培訓文資青年，透過一年一度文化資產課程培訓，傳承更多文資經驗給下一代。文化資產系列課程與活動已邁入第六年，讓不同世代民眾藉由課程參與，認識更深厚基隆文化。

▲ 創意小旅行、古蹟速寫、聲音取景及紙雕創作。

陳靜萍說，今年課程將舉辦在9月5日及9月12日兩個周末，除了「深化」文化資產相關知識之外，更加入如何「轉化」及「活化」文化知識工作坊，期待市民朋友了解基隆深厚歷史後，可以更進一步去思考如何讓基隆文化資產價值再提升，邁入下一個里程碑。

2020年聽時光說古蹟，將配合2020全國古蹟日舉辦活動，於9月19、20日在西岸各場域舉辦活動，除防空洞小劇場，還有創意小旅行、古蹟速寫、聲音取景及紙雕創作，民眾也可透過今年特別西岸實境解謎遊戲，拿著解謎道具跟著線索找尋故事中埋藏在西岸神祕寶藏。

同時兩天活動，還可蒐集四色套印的明信片，只要完成明信片套印的民眾，可上傳到「基隆市文化局臉書粉專」參加抽獎，獲得精美小禮物。希望9月19日的週末，可邀請大家一起走踏西岸各個角落!機會難得，歡迎大家踴躍報名。

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