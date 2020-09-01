生活節好物／全球最多消費者選購NO1.營多麵!!

圖、文／營多麵提供

「萬島之國」的印度尼西亞許多特色美食都有它獨特的醬料和調味。本著得天獨厚的香料大國優勢，成為全球最多消費者選購No.1快煮麵。資料來源：研究市場Kantar所公布2020年全球品牌印記(Brand Footprint）全球狂賣170億包的營多麵對於台灣市場相當重視，除了客製化上市「營多麵珍饌系列」之外，也在7-11及全聯等通路上市最經典的「營多經典印尼炒麵」重量杯。



▲全球狂賣170億包的營多麵在7-11及全聯等通路上市最經典的「營多經典印尼炒麵」重量杯。（圖／營多麵提供）

營多珍饌共有兩種口味:「印尼極品炒麵」和「蒜香極品炒麵」，將經典印尼炒麵融入珍貴大茴香和清爽檸檬草於辛香甜醬油包裏，研發出精緻風味中完美比例的「印尼極品炒麵」；進一步提升超過20%以上家家戶戶認可營養價值的大蒜於調味中製成「蒜香極品炒麵」。今年在各大通路可是經常銷售一空!!! 如果你還沒嘗過不妨於9/19到美堤河濱公園找我們吧!!!

更多樣創意食譜請參考►►►營多麵官網

# 營多麵珍饌系列

# 天然小麥製成麵體，香料／辣椒都是天然的

# 獨立醬包隨意添加，加１／２辣椒粉台灣人最愛

# 快煮３分鐘，”煮”的比”泡”的麵條更Ｑ彈

# 全聯、家樂福、頂好、寶雅各大通路及百貨超市就能搶購！

更多資訊►►►



⌾ 時間：2020年9月19日 11:00-18:00

⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園

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