孩子挑食不吃飯？親子DIY做飯糰課程，就在「東森好朋友Chill生活節」！

活動小組/活動報導

《ETtoday》年度盛事「東森好朋友Chill生活節」即將於9月19日（六）於美堤河濱公園登場，準備帶大家一起報復性出遊！現場除了有大咖歌手輪番上陣、Chill野餐外，還有大朋友、小朋友最期待的「DIY手作料理」課程，特別邀請到「愛料理」平台累積上萬粉絲的料理部落客「布魯媽媽」，現場帶大家一起做可愛又有創意的三角飯糰，享受親子互動又能增加便當豐富度！

>>>>>快揪好友一起培養默契做飯糰<<<<<

這次，布魯媽媽預計帶來她的私房食譜和秘密武器，那就是利用專為手作飯糰而生的「元本山DIY三角飯糰海苔」！這次預計要教大家兩種口味的DIY特色風味飯糰：不辣的泰式風打拋豬肉飯糰以及口感豐富的堅果鮪魚起司飯糰！泰式飯糰夾入超下飯且不辣的打拋豬肉，讓不敢吃辣的小朋友也能享受泰式異國風味；還有不論大人、小孩都愛吃的鮪魚飯糰，再加上蜜汁腰果及起司片，營養均衡又美味，一口咬下幸福滿點！



▲超下飯的泰國風打拋肉飯糰，讓小孩乖乖吃飯再也不挑食！（圖／ETtoday）

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▲堅果鮪魚起司飯糰營養均衡又美味，讓你吃得健康又安心！（圖／ETtoday）



▲曾出版《布魯媽媽的幸福食堂》、《好想幫你帶便當》的布魯媽媽，9/19將現身「東森好朋友Chill生活節」，帶領幸運的雲友們一步步做出美味的三角飯糰。（圖／ETtoday）

ETtoday為回饋廣大雲友每年對於「手作料理課」的支持，即日起～9/11（五）18：00為止，上網填寫個人資料，就有機會抽到當天13：30～14：30、15：00～16：00、16：30～17：30，3個活動場次各20個的免費名額，以及兩款三角飯糰教學＋食材提供＋元本山三角飯糰海苔＋貼紙（三種款式擇一不指定）。

你正因孩子挑食不吃飯而煩惱，或是為每天的千篇一律的便當菜色感到厭倦嗎？快快點擊連結報名，趁著週末跟孩子一起壓一壓、捏一捏，做出讓班上同學稱羨的異國風味便當！

>>>>>爸媽快帶小孩一起來度過難得的親子好食光<<<<<

東森好朋友生活節

✔時間：2020年9月19日 11:00-18:00

✔地點：台北大直美堤河濱公園

★豪華卡司輪番獻唱，多組藝人開唱從早到晚不間斷！

★限量好禮免費拿，只要完成闖關，即獲神秘小禮！

★萌寵最愛的市集，假日溜狗兼健診，寵毛孩無極限！

★最受歡迎手作市集，各種手作療癒小物讓人好想剁手手！

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