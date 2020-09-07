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12星座最Chill生活！摩羯24小時工作也甘願　巨蟹1沙發就能窩整天

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▲▼美食,聚餐。（圖／pixabay） 

▲12星座理想中的生活。（示意圖／pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

現代人生活緊張，總是過著緊繃急促的步調，但還是要適當紓解壓力、學著Chill過生活！12星座對於「享受生活」的理想方式都不太一樣，有人覺得假日就是要和朋友飲酒狂歡，也有人喜歡窩在家裡，享受兩人的小小世界，一起來看看「12星座如何Chill過生活」吧！

摩羯座
說到摩羯許多人第一印象都是「工作狂人」，總是在事業上盡心盡力，連下班也都掛念著公事，對於摩羯來說，這種踏實、穩定的生活模式能帶給他們安全感，只要能看著自己的付出得到收穫，就已經心滿意足。

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水瓶座
水瓶腦袋中總是有許多鬼靈精怪的點子，思想跳躍又超前，雖然旁人時常無法理解，但對他們來說，能夠和社會中各式各樣的人交流、接觸新事物就是最棒的生活方式，同時水瓶也是好奇寶寶，任何領域都會想要參一腳。

雙魚座
雙魚可是出了名的情感豐沛，他們擁有能包容萬物的同理心，也是不折不扣的「戀愛腦」，能夠和朋友或是另一半整天膩在一起就很幸福，可說是最溫和善良的星座。

牡羊座
牡羊性格熱情、天真，對於喜歡的事物相當執著，總是一股腦的衝勁，待人處事也不喜歡拐彎抹角，常給人正面、率直的印象，在目標到手前絕不會輕易放棄，他們也很享受這種追逐、競爭的過程。

金牛座
金牛不只重視金錢觀念，他們也很喜歡各種美麗的事物，他們傾向一步一腳印努力，以換取自己心目中最有價值的東西，個性往往保守、務實，不太會衝動行事，有質感的生活對他們來說很重要，在任何小細節上都會盡量做到符合期待。

雙子座
雙子個性活潑好動，無時無刻都有新點子從腦袋竄出，他們也很喜歡吸收各種新資訊，和朋友們聚在一起打屁聊天，享受這種輕鬆又歡樂的氛圍，通常都是一個場合中的開心果。

巨蟹座
巨蟹天性宅又充滿母愛，他們最喜歡躲在自己小窩，就算放假賴在沙發上追一整天的劇也心滿意足，只要愛人或家人存在的地方，就是巨蟹認為最安心的角落，所以也特別重視家的氛圍，無論工作一整天再怎麼累，回家能看到自己最愛的家人就很幸福。

獅子座
獅子總是有滿滿熱情與活力，常常是聚會中的焦點，積極向上的生活方式常感染周圍的人，也很有領導風範，能夠果斷有效地排解問題，對他們來說，能夠替好友解決困難、征服生活中的大小問題，就是最有成就感的事。

處女座
處女對於自己的生活有一套標準公式，他們注重原則、秩序，喜歡事情都照著規劃發展，他們最受不了隨便又無序的生活，也因為這樣，處女時常繃緊神經看待事情，有時候顯得小心翼翼，但其實他們就是喜歡這種一切都照規矩來的生活模式。

天秤座
天秤天生愛美，喜歡任何美好的人事物，他們非常注重個人感官，喜歡把外表打理的乾靜整齊，個性也柔和又隨興，給人好相處的印象，讓人覺得與他們待在一起特別沒壓力，天秤本身也很投入這種與他人建立親密關係的過程。

天蠍座
天蠍做事往往極端又執著，他們從不隱藏自己的慾望，第一次接觸可能會覺得他們高冷，但相處久了會很佩服他們的敢愛敢恨，天蠍很享受追逐權力與財富，他們敢於面對心中真實的渴望。

射手座
射手有著超乎常人的樂觀天性，即便事情沒有照著計劃發展，他們也總是可以見招拆招，把挫折當作考驗，不會輕易向困難妥協，對他們來說，快樂是最重要的生活態度，為了小事情糾結鬱悶完全不值得。

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