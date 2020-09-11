2020東森好朋友生活節　高質感市集搶先報你知

活動小組／活動報導

2020東森好朋友生活節來囉！活動現場三大市集搶先報你知！上百攤高質感文創攤位，手作、飾品、療癒小物應有盡有，最豪華的歌手陣容，和大家來一場最盛大的秋日嘉年華！9月19日，就在美堤河濱公園不見不散！

>>>>>更多資訊請點我<<<<<

>>>>>別忘了按參加哦<<<<<

[廣告]請繼續往下閱讀...

●揪揪市集

嘿！偷偷告訴你一個好玩的地方！

我們是揪揪市集，「揪」大家一起同樂，一起生活、一起編織夢想的藍圖；在你失望、難受的時刻，揪揪會陪你，像是回到家的溫暖一般，好好休息，再一同前進。我們希望可以揪大家堅持自己的理念，創造出一個屬於我們的理想品牌，於是，揪揪市集誕生了。



我們提供友善的消費者空間，為創業者提供更多元的資源、以及提供公益組織整合型的合作，最後建構出全面向的文創市集平臺。揪揪市集的活動場地從文化部文化資產園區發起，不定期會合作舉辦主題性市集，出沒地點包含臺中勤美誠品綠園道、臺中廣三SOGO百貨、光復新村、彰化縣文化局、高雄夢時代、高雄佛陀紀念館等。

●新動市集

來自宜蘭的「新動市集」從2012年10月起，陸續集結宜蘭回鄉青年或是受宜蘭吸引的朋友，不管是屬於文青風花雪月系，或是小農泥巴接地氣系，我們的共同點是：「喜歡宜蘭，或者把宜蘭當成是我們發揮創意的家鄉。」近2年來，更帶領來自宜蘭的原創品牌跨出雪山山脈前進台北各地，例如淡水情人橋、臺灣博物館南門園區、四四南村中央廣場都曾經有我們的足跡。今年10月也將前進中山捷運站-心中山線形公園，讓更多人認識我們。



我們的特色朋友除了友善小農外，還有原創手作的創意人，例如：「小鶇雜貨社」把每次編織當作一次次的旅行，今天是淺藍色的愉快，明天是綠色的寧靜，最受歡迎小物是日本進口特殊材質毛線--菜瓜小花，不用清潔劑，就可以把碗盤洗的清潔溜溜，建議送禮給老公/另一半/小孩，從此過著幸福快樂翹腳看電視的日子。今年最受矚目的莫過於「茉莉家」，她是一位嬌小可愛的媽媽，以陪伴小孩的溫柔心情，藉由親手縫製的心意，傳遞小家生活的溫暖與陪伴。



另外，特色品牌「果孩子與黑豆」裡的黑頭白身狗狗──黑豆，曾經登上 ETtoday 寵物雲報導 ── 狗媽「墨水不夠」只塗滿幼幼一顆頭。黑豆的日常除了跟著家人到處撿（咬）種子外，媽媽也會以黑豆臉部特色，設計專屬的種子小物。而黑頭白身的他更是作品拍攝時的最佳毛墊。

除了這三家新動好朋友外，我們非常開心帶著宜蘭以及全台各地的特色原創品牌參加「2020東森好朋友Chill生活節」，希望當各位走到其中的「新動市集」時，藉由跟創作者的互動，更能感受暖心的溫度，如同宜蘭人的熱情好客與樸實真摯。

●有趣市集

《Funtasty 有趣市集》為《有趣餐飲行銷》旗下主力經營的人氣市集品牌，結合過去廣告行銷以及餐酒背景，以「美食餐飲」、「型格餐車」、「品味生活」為主軸，自2019年至今，主辦和協辦加總超過三十場以上大大小小的風格市集。



在這群熱愛餐飲與生活的團隊眼中，不僅美味是絕對必要，屢次打造出話題名店聚集並擁有不同活動主題的餐飲市集。更秉持著「不有趣‧毋寧死」的無畏精神，碰撞出驚喜的跨界火花，不甘平凡地精心設計諸多活動，讓每個人在《有趣市集》中都能感受到豐富熱鬧、趣味橫生，不僅一票熱愛美食的鐵粉們百去不膩，活動人潮亦是一次比一次洶湧！