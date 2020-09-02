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獨／大家都在找你！還拿留言給我看　高雄少女親曝「保全界李宗瑞」囚66小時

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▲▼高雄少女失聯，密室曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄少女失聯，密室曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名14歲少女遭到「保全界李宗瑞」誘騙到新竹，失聯66小時之後終於獲救，而這名少女在返家之後，也透露了66小時跟羅姓嫌犯的相處過程，就是裝乖，不吵不鬧才沒出事，而且在拘禁期間，羅姓主嫌還拿網友留言給少女看，表示「大家都在找你」。

高雄少女1日獲救之後，跟家人朋友透露這66個小時是怎麼度過的，她說第一時間被拘禁的時候，還真的滿害怕的，但是就怕自己會被「恐怖對待」，所以這幾天當中都是「不吵不鬧」，不敢亂叫、亂吵、亂動之類的，就是裝乖，所以嫌犯才沒有對她下手，打她或是對她做不好的事情。

▲LIVE／高雄少女「被藏密室」3天！3嫌同框曝光　押回警局偵訊。（圖／記者張榮恩攝）

▲高雄少女「被藏密室」3天！3嫌同框曝光　押回警局偵訊。（圖／記者張榮恩攝）

不過少女有表示羅姓主嫌這幾天有超誇張的舉動，就是少女母親把協尋訊息po在臉書社團《新竹大小事》，引發熱烈討論，沒想到羅姓主嫌竟然還拿了網友留言給她看，表示「大家都在找你」，似乎對自己的犯行還滿得意的，一點都不在意自己惹出了大麻煩，甚至還有超過三百多名警察鋪天蓋地的搜查。

我想要回家！這是少女獲救第一時間跟警方說的話，終於在警方的保護下，少女回到了父母親的懷抱，雖然有一點點被責怪，但至少對父母來說「安全回來」比較重要，也沒有太多的苛責，不過據了解少女本人並不知道羅姓主嫌之前有「性侵未成年」的前科，等到回來之後才知道，表示「很害怕」，但順利躲過魔掌，真的慶幸之外，還有「好加在」。

▲快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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