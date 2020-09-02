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社會 社會焦點 保障人權

載少女到竹東！盧男認了「計畫耍警察」　2嫌無保請回理由曝光

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記者柯沛辰／綜合報導

高雄14歲少女失蹤遭囚66小時，所幸1日被警方尋獲。其中，套房管理員王男、開車載人的盧男2人，被依略誘罪送辦。據悉，高雄地檢署複訊時，王男稱自己誤以為少女是房客，盧男則坦承受託混淆警方，擔任「煙霧彈」。檢方認為，王男涉案程度不高，盧男也已清楚交代案情，因此無保飭回、限制住居。

根據警方調查，31歲羅男透過網路聊天，以提供「手遊陪玩師」為藉口，誘使少女從高雄搭高鐵北上新竹，再將之囚禁於住所4樓夾層密室內。由於監視器拍下37歲盧男載運少女，加上羅男使用的臉書帳號持有者是29歲王男，警方很快鎖定2人，初步列為共犯。

▲▼高雄少女案，主嫌羅男移送。（圖／記者張榮恩攝）

▲主嫌羅男拒絕夜間偵訊，待隔日才會移送雄檢。（圖／記者張榮恩攝）

如今少女獲釋，羅男、盧男及王男被押回高雄偵訊。不過，主嫌羅男拒絕夜間偵訊，待在刑大拘留所，待隔天上午移送，僅盧、王訊後先行以依略誘罪移送雄檢。

王男複訊時辯稱，他平時幫羅男管理套房分租，雖然把臉書帳號借給羅男，但不知道對方用途，後來見到少女前來，以為只是來租屋的房客，不清楚囚禁一事。

▲▼高雄少女案／王嫌無保請回。（圖／記者吳奕靖攝）

▲王男稱不知情，被檢方無保請回。（圖／記者吳奕靖攝）

先前盧男被找到時，第一時間辯稱不知道少女身分，只是好心載對方北上中永和一帶。當時警方大動作出動M化車，一度在中華路2段、古亭國中以及重慶南路三段尋獲少女手機訊號，甚至在中正區埋伏，最終仍一無所獲。

現在隨著案情逐漸明朗，盧男偵訊時也吐實，坦言受羅男所託載送少女到竹東，再載著女方手機不斷在市區繞，最後丟棄台北中正橋下，以混淆視聽、誤導警方。

檢方查證中，認為王男說詞暫無可疑之處，涉案程度不高，加上盧男已全盤托出，無串證之虞，因此諭令2人無保飭回，僅限制住居。

▲▼高雄少女案／盧嫌無保請回。（圖／記者吳奕靖攝）

▲盧男坦承不諱，被無保請回。（圖／記者吳奕靖攝）

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